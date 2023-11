SpaceX wystrzeli 23 satelity Starlink, kontynuując globalną ekspansję

SpaceX przygotowuje się do kolejnego przełomowego startu, przygotowując się do umieszczenia na orbicie 23 satelitów internetowych Starlink. Misja ta, zaplanowana na godziny wieczorne 29 października, będzie drugim startem tego dnia, co pokaże zaangażowanie firmy w szybką rozbudowę swojej sieci. W przeciwieństwie do poprzednich misji, ten start będzie obejmował okna zapasowe, aby uwzględnić potencjalne opóźnienia, wydłużając szansę na start przez cały wieczór.

Aby być świadkami tego ekscytującego wydarzenia na żywo, widzowie mogą włączyć konto SpaceX X (wcześniej znane jako Twitter), gdzie transmisja rozpocznie się około pięć minut przed startem. Oczekiwanie i podekscytowanie towarzyszące każdemu startowi są namacalne, a SpaceX w dalszym ciągu pobudza wyobraźnię opinii publicznej dzięki swojej przełomowej technologii i ambitnym celom.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwszy stopień rakiety Falcon 9 w imponujący sposób powróci na Ziemię, wykonując pionowe lądowanie na statku bezzałogowym „A Shortfall of Gravitas” stacjonującym na Oceanie Atlantyckim. To udane lądowanie będzie ósmym razem, gdy ten konkretny pierwszy stopień Falcona 9 zostanie bezpiecznie odzyskany.

Oczekuje się, że rozmieszczenie 23 satelitów Starlink na niskiej orbicie okołoziemskiej nastąpi około 65.5 minuty po starcie. Każde dodanie do konstelacji przybliża SpaceX do realizacji swojej wizji zapewnienia globalnego zasięgu szerokopasmowego Internetu. Po wystrzeleniu ponad 5,000 satelitów Starlink firma planuje rozmieścić do 12,000 30,000 kolejnych, a wnioski o dodatkowe XNUMX XNUMX zostały złożone.

Projekt Starlink firmy SpaceX stanowi przełom w dziedzinie łączności, obiecując świadczenie usług szerokopasmowego Internetu klientom na całym świecie, w tym na obszarach odległych i o słabo rozwiniętym zasięgu. Wykorzystując postęp w technologii satelitarnej, SpaceX toruje drogę ku bardziej połączonej przyszłości.

Źródła:

– [Konto SpaceX na Twitterze](https://www.twitter.com)

– [Oficjalna strona SpaceX](https://www.spacex.com)

FAQ

P: Czym jest projekt Starlink firmy SpaceX?

O: Starlink to ambitny projekt megakonstelacji firmy SpaceX, mający na celu świadczenie usług szerokopasmowego Internetu klientom na całym świecie. Polega na umieszczeniu tysięcy satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej w celu stworzenia globalnej sieci.

P: Ile satelitów Starlink zostanie wystrzelonych w nadchodzącej misji?

Odp.: SpaceX ma zamiar wystrzelić 23 satelity Starlink w nadchodzącej misji.

P: Jak mogę obejrzeć start na żywo?

O: Widzowie mogą zalogować się na konto SpaceX X (wcześniej znane jako Twitter), aby obejrzeć transmisję na żywo. Relacja rozpocznie się około pięć minut przed startem.

P: Ile satelitów Starlink zostało dotychczas wystrzelonych?

Odp.: Do tej pory na niską orbitę okołoziemską wystrzelono ponad 5,000 satelitów Starlink.

P: Jakie są przyszłe plany SpaceX dotyczące Starlink?

Odp.: SpaceX planuje rozmieścić do 12,000 30,000 dodatkowych satelitów Starlink, a wnioski złożone na dodatkowe XNUMX XNUMX wskazują na znaczną rozbudowę rurociągu.