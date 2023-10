Rakieta SpaceX Falcon 9 wyniesie na orbitę 21 satelitów Starlink

SpaceX przygotowuje się do wystrzelenia kolejnej rakiety, tym razem w celu umieszczenia na orbicie 21 satelitów internetowych Starlink. Rakieta Falcon 9 wystartuje z kalifornijskiej bazy sił kosmicznych Vandenberg w sobotę o 3:47 czasu wschodniego. W przypadku jakichkolwiek opóźnień istnieje możliwość tworzenia kopii zapasowych w godzinach od 4:23 EDT do 6:00 EDT.

Start będzie transmitowany na koncie SpaceX w serwisie X (wcześniej znanym jako Twitter) około pięciu minut przed startem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwszy stopień Falcona 9 powróci na Ziemię i wyląduje na statku bezzałogowym „Of Course I Still Love You” około 8.5 minuty po starcie. Będzie to szesnasty lot pierwszego stopnia tej konkretnej rakiety, a tylko o jeden lot brakuje do rekordu firmy w zakresie ponownego użycia.

Po około 62.5 minutach 21 satelitów Starlink zostanie wystrzelonych z górnej części Falcona 9. Ten start będzie 75. misją orbitalną SpaceX w 2023 r., ponieważ firma stara się osiągnąć swój cel, jakim jest wykonanie 100 lotów do końca roku i 144 lotów w 2024 r.

W tym roku głównym przedmiotem zainteresowania był projekt Starlink firmy SpaceX, a około 60% lotów firmy SpaceX było poświęconych rozwojowi megakonstelacji internetowej. Obecnie w Starlink działa prawie 4,900 satelitów, a liczba ta będzie nadal rosła w nadchodzących latach.

Źródło: Opis misji SpaceX