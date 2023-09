Rakieta Falcon 9 wystrzeliła 21 satelitów Starlink z bazy sił kosmicznych Vandenberg

Rakieta Falcon 9 została pomyślnie wystrzelona z bazy sił kosmicznych Vandenberg w poniedziałkowy wieczór, co oznacza trzeci start we wrześniu. Rakieta należąca do SpaceX wyniosła 21 satelitów Starlink w ramach misji firmy polegającej na świadczeniu globalnych usług internetowych. Celem SpaceX jest poprawa dostępu do Internetu w obszarach, w których był on zawodny lub niedostępny.

Oczekiwano, że rozmieszczenie satelitów nastąpi około godziny po starcie. Dopalacz pierwszego stopnia rakiety, który obleciał już 11 razy, pomyślnie wylądował na statku bezzałogowym ustawionym na Pacyfiku.

Tuż przed startem kanadyjska firma Telesat ogłosiła zawarcie umowy ze SpaceX na wielokrotne starty w ramach misji z Vandenberg i Florydy. Telesat zakupił 14 startów na rakiecie Falcon 9, z których każdy przenosi do 18 satelitów Telesat Lightspeed na niską orbitę okołoziemską podczas jednego startu. Kampania uruchomieniowa Telesatu ma się rozpocząć w 2026 r., a globalna usługa będzie dostępna w 2027 r.

Sieć Telesat Lightspeed zapewni szybkie łącza danych, wysoce bezpieczne połączenia i łączność szerokopasmową o niskim opóźnieniu na całym świecie. W zeszłym miesiącu Telesat podpisał umowę z MDA Ltd. na głównego wykonawcę satelitów.

Prezes i dyrektor generalny Telesat, Dan Goldberg, wyraził zaufanie co do niezawodności SpaceX i dużej częstotliwości startów, stwierdzając, że będzie ona doskonałym partnerem przy wystrzeleniu Telesat Lightspeed. Prezes i dyrektor operacyjny SpaceX, Gwynne Shotwell, wyraziła dumę z uruchomienia konstelacji Telesat i rozszerzenia możliwości łączności dla klientów na całym świecie.

Wystrzelenie rakiety nie tylko przynosi korzyści SpaceX, ale także zapewnia możliwości zatrudnienia pracownikom i sprowadza członków załogi na Środkowe Wybrzeże, pobudzając lokalną gospodarkę.

Oprócz tego niedawnego wystrzelenia na początku miesiąca Vandenberg wystrzelił rakietę Falcon 9 wynoszącą na orbitę satelity wojskowe dla Agencji Rozwoju Przestrzeni Kosmicznej Stanów Zjednoczonych.

Źródła:

– [SpaceX](www.spacex.com)

– [Noozhawk] (www.noozhawk.com)