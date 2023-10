SpaceX ogłasza wczesny poranny start rakiety Falcon 9

SpaceX ogłosiło zbliżający się start z bazy sił kosmicznych Vandenberg. Firma planuje wystrzelenie rakiety Falcon 12 z SLC-47E 21 października o godzinie 9:4. Celem tego wystrzelenia jest umieszczenie 21 satelitów Starlink na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Na wypadek, gdyby start nie mógł przebiegać zgodnie z planem, SpaceX zidentyfikowało trzy możliwości rezerwowe w godzinach od 1:23 do 3 w nocy w celu zmiany terminu. Ponadto dostępnych jest sześć dodatkowych możliwości tworzenia kopii zapasowych, począwszy od 11:26 w sobotę do 2:50 w niedzielę.

Dla zainteresowanych transmisja internetowa na żywo ze SpaceX będzie dostępna na około pięć minut przed startem. Dzięki temu widzowie będą otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym i będą świadkami przebiegu misji.

Warto zaznaczyć, że booster wspierający tę misję został użyty 15 razy w poprzednich startach. Oczekuje się, że po rozdzieleniu stopni pierwszy stopień rakiety wyląduje na statku bezzałogowym Of Course I Still Love You na Oceanie Spokojnym. Możliwość ponownego wykorzystania jest znaczącym kamieniem milowym w wysiłkach SpaceX mających na celu obniżenie kosztów eksploracji kosmosu i uczynienie jej bardziej zrównoważoną.

Jeśli chodzi o wpływ lokalny, podczas tego startu nie należy spodziewać się żadnych huków dźwiękowych. To dobra wiadomość dla pobliskich mieszkańców, ponieważ huki dźwiękowe mogą być zakłócające i zaskakujące.

Ogólnie rzecz biorąc, ten poranny start przez SpaceX stanowi kolejny krok naprzód w bieżącej misji firmy polegającej na rozwijaniu i rozszerzaniu globalnej satelitarnej sieci internetowej.

Definicje:

– Rakieta Falcon 9: dwustopniowy orbitalny pojazd nośny opracowany przez SpaceX. Przeznaczony jest do niezawodnego i bezpiecznego transportu satelitów i ładunków w przestrzeń kosmiczną.

– Satelity Starlink: konstelacja małych satelitów rozmieszczonych przez SpaceX w celu zapewnienia globalnego zasięgu łączy szerokopasmowych.

– Oczywiście, że nadal cię kocham. Droneship: autonomiczny statek dronowy używany przez SpaceX do lądowania i odzyskiwania dopalaczy rakietowych na morzu.

Źródło: SpaceX (nie podano adresu URL)