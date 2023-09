SpaceX wystrzeliwuje 67. rakietę roku, ustanawiając nowy rekord ponownego użycia

By

SpaceX nadal bije rekordy, wystrzeliwując we wtorek wieczorem swoją 67. rakietę roku. Wystrzelenie było znaczące z dwóch powodów: było to 17. ponowne użycie pierwszego stopnia Falcona 9 i zademonstrowało zdolność SpaceX do przesuwania granic ponownego użycia wzmacniacza. Ten wzmacniacz o numerze seryjnym 1058 odbył wcześniej 11 misji Starlink i kilka innych misji.

Inżynierowie SpaceX przeprowadzili ocenę zużycia wzmacniacza i uważają, że rakiety mogą wykonać co najmniej 20 lotów. Pomimo dużej liczby ponownych zastosowań SpaceX utrzymuje 100-procentowy wskaźnik powodzenia w przypadku ostatnich 9 startów rakiety Falcon 228. Nadal przeprowadzane są pewne podstawowe przeglądy i wymiany podzespołów, a firma korzysta ze wzmacniaczy z większym doświadczeniem w swoich własnych satelitach Starlink.

Ciekawym aspektem startu było minimalistyczne podejście SpaceX do transmisji. W przypadku startów Starlink firma zapewnia obecnie jedynie obraz wideo z minimalnym dźwiękiem z centrum kontroli startu, zaczynając od pięciu minut przed startem. Takie podejście jest zgodne z celem SpaceX, jakim jest uczynienie startów rutynowymi i wyeliminowanie „magii” z startów. Elon Musk, założyciel SpaceX, nigdy nie był fanem webcastów ze startu, ale rozumie wartość prezentowania pracy firmy klientom zewnętrznym.

Jednak jedną z wątpliwych decyzji jest decyzja Muska, aby transmitować transmisje internetowe wyłącznie w nabytym serwisie społecznościowym X, a nie w serwisie YouTube. Spowodowało to niższą jakość rozdzielczości wideo i inne problemy, które wpływają na wrażenia wizualne widzów online. W rezultacie wydawało się, że alternatywne transmisje z innych platform miały większą widownię w przypadku premiery Starlink.

Mimo to SpaceX w dalszym ciągu przoduje w wystrzeliwaniu rakiet, ustanawiając nowe rekordy i przesuwając granice ponownego wykorzystania boosterów.

Źródła:

- Żaden