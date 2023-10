Utylizacja satelitów: rosnące obawy dotyczące środowiska w kosmosie

Satelity, których żywotność dobiegła końca, stanowią dylemat dla agencji kosmicznych. Obecne metody pozbywania się tych statków kosmicznych polegają na pozostawieniu ich na orbicie, wyrzuceniu ich na orbity cmentarne z dala od działających satelitów lub skierowaniu ich z powrotem w stronę Ziemi w celu ponownego wejścia w atmosferę. Jednak ostatnie badanie przeprowadzone przez naukowców z Purdue University i NOAA wykazało, że ponowne wejście do atmosfery nie jest pozbawione konsekwencji.

Tradycyjnie ponowne wejście w atmosferę uznawano za niezawodną metodę umieszczania satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO). Ponieważ w ostatnich latach LEO stało się coraz bardziej zatłoczone satelitami, ta metoda utylizacji stała się coraz bardziej popularna. Jednakże badanie opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences ujawnia, że ​​ponowne wejście w atmosferę powoduje zanieczyszczenie górnej części atmosfery ziemskiej odparowanymi pozostałościami statku kosmicznego.

Zespół badawczy zauważył zmianę w składzie chmur jonowych pozostawionych przez meteoryty wchodzące do atmosfery. Odkryli, że zmieniający się chemiczny odcisk palca tych cząstek jest potencjalnie spowodowany rosnącą liczbą statków kosmicznych ponownie wchodzących w atmosferę. Aby potwierdzić swoje ustalenia, badacze przymocowali instrumenty do samolotów i przeprowadzili bezpośrednie pomiary atmosfery około 12 km nad Alaską i kontynentalnymi Stanami Zjednoczonymi.

Wyniki badania wykazały znaczne stężenie metali w atmosferze, w tym litu, aluminium, miedzi, ołowiu, magnezu i sodu, które ściśle monitorowano podczas ponownego wejścia satelity. Ponadto naukowcy zaobserwowali również, że 10% cząstek aerozolu odpowiedzialnych za ochronę warstwy ozonowej zawierało aluminium.

Chociaż pełny wpływ tych odkryć na środowisko i zmianę klimatu jest nadal niejasny, naukowcy uważają, że podkreśla to znaczący wpływ lotów kosmicznych człowieka na planetę. Zrozumienie konsekwencji zwiększonego stężenia metali w atmosferze ma kluczowe znaczenie dla oceny potencjalnych zagrożeń zarówno dla warstwy ozonowej, jak i życia na powierzchni Ziemi. Konieczne będą dalsze badania, aby w pełni zrozumieć wpływ metod unieszkodliwiania satelitów na środowisko i określić, czy należy zbadać alternatywne strategie w celu ograniczenia zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej.

Źródła:

– Tytuł: Metody usuwania satelitów i ich wpływ na atmosferę ziemską

– Źródło: Proceedings of the National Academy of Sciences

– Definicja: Niska orbita okołoziemska (LEO) to obszar przestrzeni kosmicznej w odległości około 2000 kilometrów od powierzchni Ziemi, w którym znajduje się większość satelitów i Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.

– Definicja: Ponowne wejście w atmosferę to proces, w wyniku którego statek kosmiczny lub satelita wchodzi w atmosferę ziemską po zakończeniu swojej misji lub osiągnięciu kresu okresu użytkowania.