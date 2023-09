Identyfikacja niskomasowych, szerokopasmowych AGN we wczesnym Wszechświecie

By

Supermasywne czarne dziury (SMBH) są częstym zjawiskiem w centrach masywnych galaktyk. Jednakże pochodzenie tych masywnych czarnych dziur we wczesnym Wszechświecie pozostaje tajemnicą. Jedna z teorii sugeruje, że SMBH wyrosły z mniejszych przodków, gromadząc masę poprzez dyski akrecyjne. Te mniejsze czarne dziury, zwane „nasionami”, mają masy od 100 do ponad 100,000 XNUMX mas Słońca. Jednak obserwując najwcześniejsze SMBH, badacze odkryli masy około miliarda mas Słońca. Obserwacje te kierują się w stronę najjaśniejszych kwazarów, więc jak możemy znaleźć słabsze kwazary i czarne dziury o mniejszej masie, które mogą istnieć we wczesnym wszechświecie?

Aby pokonać to wyzwanie, naukowcy zwracają się do Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST). Wykorzystując czułość JWST w zakresie fal bliskiej podczerwieni, w niedawnym badaniu zidentyfikowano dwa aktywne jądra galaktyk (AGN) z przesunięciem ku czerwieni z>5, około miliard lat po Wielkim Wybuchu. Te AGN, znane jako CEERS 2782 i CEERS 746, zidentyfikowano za pomocą spektroskopii NIRSpec w ramach programu Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

Badając widma tych AGN, badacze byli w stanie przeanalizować ważne linie emisyjne i ustalić, że oba obiekty są AGN o szerokich liniach. Autorzy wykorzystali diagramy proporcji linii, aby rozróżnić AGN od galaktyk gwiazdotwórczych. Jednak diagramy te nie były w stanie ostatecznie sklasyfikować CEERS 2782 i CEERS 746 ze względu na ich duże przesunięcie ku czerwieni i niską metaliczność. Dodatkowo autorzy obliczyli masę supermasywnych czarnych dziur w centrum tych AGN, korzystając z linii emisyjnej Hα. Zaciemnienie przez gaz i pył może mieć wpływ na te pomiary, potencjalnie powodując niedoszacowanie masy czarnej dziury.

Odkrycie CEERS 2782 i CEERS 746 pomaga wypełnić lukę pomiędzy obserwacjami lokalnych AGN i kwazarów o dużym przesunięciu ku czerwieni. Te słabe AGN o dużym przesunięciu ku czerwieni dostarczają cennych informacji na temat wczesnego Wszechświata i powstawania supermasywnych czarnych dziur. W miarę jak Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba odkrywa coraz więcej potworów ukrytych w kosmosie, wkrótce możemy odkryć tajemnice otaczające pochodzenie tych masywnych ciał niebieskich.

