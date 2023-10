Diamenty odkrywają tajemnice ewolucji Ziemi

By

Niedawne badania wykazały, że diamenty mogą dostarczyć cennych informacji na temat ewolucji Ziemi. Jako najtwardszy znany naturalny minerał, diamenty są w stanie wytrzymać ekstremalne warunki, w tym tworzenie i niszczenie superkontynentów. Naukowcy skupili się na „supergłębokich” diamentach, które powstały miliony lat temu pod superkontynentem Gondwaną, zakopanym głęboko pod powierzchnią Ziemi.

Te unikalne diamenty dostarczają ważnych wskazówek na temat powstawania, stabilizacji i ruchu superkontynentów, rzucając światło na „cykl superkontynentalny” napędzany tektoniką płyt. Cykl ten jest trudny do zbadania tradycyjnymi metodami, ponieważ skorupa oceaniczna jest stosunkowo młoda, a skorupa kontynentalna oferuje ograniczone informacje na temat głębokich procesów geologicznych.

Badanie obejmowało analizę diamentów i ich drobnych wtrąceń krzemianowych i siarczkowych za pomocą szeregu analiz chemicznych, w tym analizy izotopowej. Umożliwiło to badaczom datowanie diamentów i ujawnienie, że powstały między 650 a 450 milionami lat temu pod podstawą Gondwany, kiedy superkontynent pokrywał biegun południowy.

Naukowcy odkryli, że w miarę formowania się diamentów skały, w których się znajdowały, nabrały pływalności i zostały przetransportowane wraz z subdukowanym materiałem płaszcza do podstawy Gondwany, rozszerzając superkontynent od dołu. Z biegiem czasu, gdy Gondwana zaczęła się rozpadać, diamenty zostały wyniesione na powierzchnię Ziemi w wyniku gwałtownych erupcji wulkanów, które miały miejsce na terenach dzisiejszej Brazylii i Afryki Zachodniej.

Odkrycia te wskazują, że diamenty „przykleiły się” do podstawy Gondwany i migrowały z różnymi fragmentami superkontynentu w miarę jego podziału. Badanie podkreśla znaczenie bardzo głębokich diamentów w zrozumieniu powstawania kontynentów i ewolucji Ziemi. Kontynenty odgrywają kluczową rolę we wspieraniu życia na naszej planecie, a badania w tej dziedzinie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób kontynenty powstają, ewoluują i przyczyniają się do unikalnych cech Ziemi.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Nature.

