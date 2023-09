Łazik Curiosity kontynuuje eksplorację Marsa

Łazik Curiosity rozmieszczony na Marsie przez NASA rozpoczyna kolejny weekend eksploracji. Łazik będzie angażował się w różnorodne działania naukowe, wykorzystując okazję do szczegółowego badania marsjańskiego krajobrazu.

Plan weekendowy obejmuje naukę kontaktu w pierwszym dniu, jazdę w drugim dniu i naukę zdalną w trzecim dniu. Ten schemat działań powtarzał się podczas licznych weekendów podczas podróży Curiosity, ale stale zmieniający się teren sprawia, że ​​zawsze jest coś nowego do odkrycia.

Pierwsza z nich będzie polegać na analizie dwóch celów znajdujących się w bliskiej odległości od łazika. Pierwszy cel, nazwany „Hydra”, zostanie wyczyszczony za pomocą narzędzia do usuwania pyłu (DRT), zanim zostanie zbadany za pomocą spektrometru rentgenowskiego cząstek alfa (APXS) i ręcznego urządzenia do obrazowania z soczewką marsjańską (MAHLI). Drugi cel, zwany „Dodoni”, to cecha o zwiększonej odporności, która będzie również badana przez APXS i MAHLI.

Ponadto instrumenty Chemistry and Camera (ChemCam) i Mast Camera (Mastcam) będą w dalszym ciągu dokumentować górną część grzbietu Gediz Vallis, a także badać inną pobliską skałę macierzystą o nazwie „Thassos” za pomocą spektroskopii rozkładu indukowanego laserem (LIBS). Mastcam będzie także obserwował wzgórze Orinoko i warstwowy blok zwany „Rouskio”.

Drugie Sol skupi się na działaniach naukowych przed wyprawą, w tym na analizie LIBS ciemnej żyły w tym samym bloku co Thassos, mozaikach przedstawiających widoki wschodniej krawędzi krateru oraz obserwacjach pobliskiego obszaru roboczego i innego odpornego celu zwanego „Milos”. Czujniki środowiskowe będą również monitorować aktywność diabła pyłowego i mierzyć nieprzezroczystość atmosfery.

Trzecia sola obejmie zdalne obserwacje naukowe, takie jak badanie diabła pyłowego i południowy film chmur nadhoryzontalnych. ChemCam użyje oprogramowania Autonomous Exploration for Gathering Growed Science (AEGIS) do wybrania celu do obrazowania. Ciekawość przeprowadzi także wczesnym rankiem charakterystykę atmosfery.

W miarę jak Curiosity kontynuuje swoją wyboistą podróż przez marsjański krajobraz, naukowcy z niecierpliwością oczekują cennych danych i obrazów, które będzie nadal dostarczał na potrzeby trwającej eksploracji naszej sąsiadującej planety.

Źródła:

– NASA/JPL-Caltech – Źródło zdjęcia: NASA/JPL-Caltech – Ten artykuł źródłowy zawiera informacje na temat weekendowego planu Curiosity na Marsie.

– Definicje terminów:

– Sol: dzień marsjański, który na Ziemi odpowiada 24 godzinom i 39 minutom.

– Nauka kontaktowa: działalność naukowa polegająca na bezpośrednim kontakcie fizycznym z powierzchnią Marsa, taka jak szczotkowanie lub wiercenie.

– APXS: Spektrometr rentgenowski cząstek alfa, instrument na platformie Curiosity używany do określania składu pierwiastkowego skał i gleby.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, kamera na pokładzie Curiosity, która może rejestrować obrazy marsjańskich skał i gleby w wysokiej rozdzielczości.

– ChemCam: przyrząd do chemii i kamery, który wykorzystuje spektroskopię plazmy indukowanej laserem do analizy składu skał i gleby na odległość.

– Mastcam: Mast Camera, system kamer na platformie Curiosity zapewniający panoramiczne i stereoskopowe obrazy powierzchni Marsa.

– LIBS: spektroskopia rozkładu indukowana laserem, technika stosowana przez ChemCam do analizy składu skał i gleby.

– ENV: Czujniki środowiskowe na platformie Curiosity mierzące warunki atmosferyczne i inne czynniki środowiskowe.

– AEGIS: Autonomous Exploration for Gathering Growed Science, oprogramowanie wykorzystywane przez ChemCam do autonomicznego wybierania celów obrazowania.