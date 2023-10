Odwracalne kulki unieruchamiające w fazie stałej do budowy bibliotek sekwencjonowania o dużej przepustowości

By

W niedawnym badaniu opublikowanym w Zoonoses zbadano zastosowanie perełek odwracalnej immobilizacji w fazie stałej (SPRI) do odzyskiwania kwasów nukleinowych w wysokoprzepustowej konstrukcji bibliotek sekwencjonowania. Naukowcy zbadali wpływ stosunku perełek SPRI, czasu inkubacji i czasu elucji na odzyskiwanie kwasów nukleinowych podczas konstruowania bibliotek sekwencjonowania 16S rDNA pełnej długości.

W badaniu porównano wpływ różnych proporcji kulek SPRI, czasów inkubacji i czasów elucji dla trzech różnych początkowych ilości próbek. W celu określenia optymalnej kombinacji tych czynników przeprowadzono eksperyment ortogonalny.

Wyniki wykazały, że czas inkubacji miał największy wpływ na stopień odzysku dla początkowych ilości próbek 1,500 ng i 3,000 ng. Zastosowanie kulek 0.8 x SPRI, 15 minut inkubacji i 10 minut elucji dało najwyższy stopień odzysku.

Odkrycia sugerują, że czas inkubacji znacząco wpływa na stopień odzyskiwania w konstrukcji biblioteki sekwencjonowania 16S rDNA pełnej długości. Kulki SPRI oferują realną metodę odzyskiwania pełnej długości amplikonów 16S rDNA.

Badanie to dostarcza cennych spostrzeżeń na temat optymalizacji wykorzystania kulek SPRI do budowy bibliotek sekwencjonowania o dużej przepustowości. Odkrycia mogą przyczynić się do opracowania bardziej wydajnych i dokładnych technik sekwencjonowania.

Więcej informacji na temat tego badania można znaleźć w artykule zatytułowanym „Optymalizacja użycia odwracalnych koralików unieruchamiających w fazie stałej do budowy biblioteki sekwencjonowania 16S rDNA o dużej przepustowości o pełnej długości” opublikowanym w czasopiśmie Zoonoses.

Źródło: choroby odzwierzęce (2023). DOI: 10.15212/ZOONOSES-2023-0007