Poczucie własnej wartości i wzmocnienie pozycji kobiet podkreślane podczas ceremonii rozdania nagród

Według Nigar Shaji, dyrektor projektu misji słonecznej Aditya L1 w Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych (ISRO), kobiety muszą uznać swoją wartość i przezwyciężyć uwarunkowania społeczne, które ograniczają ich rozwój. Przemawiając podczas gali „Nagrody za doskonałość kobiet i przedsiębiorczość oraz dzielenie się wiedzą” w Tiruchi, Shaji pochwaliła kobiety, które osiągają sukcesy, i podkreśliła znaczenie wzmacniania pozycji kobiet.

Wydarzenie zorganizowane przez Tiruchirappalli Regional Engineering College – Science and Technology Entrepreneurs' Park (TREC-STEP) było częścią projektu mającego na celu wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w przedsięwzięciach klimatycznych, finansowanego przez wspieraną przez Unię Europejską sieć innowacji i technologii sprzyjających równouprawnieniu płci. Przedsiębiorczość (GENIE).

Shaji omówił postęp misji Aditya L1, która ma rozpocząć orbitę w kierunku punktu Lagrange'a L1 w styczniu 2024 r. Punkty Lagrange'a to pozycje w przestrzeni, w których obiekty pozostają stabilne. W przemówieniu Shaji podkreśliła potrzebę wykształcenia, niezależności finansowej kobiet i wychowywania ich dzieci w taki sposób, aby szanowały wszystkich bez względu na płeć.

Podkreśliła także znaczenie stosowania technologii przyjaznych środowisku oraz wkład przedsiębiorców w przedsięwzięcia klimatyczne w ochronę środowiska. Shaji stwierdził, że chociaż pojawią się wyzwania, pojawią się również możliwości zmian.

Podkreślając wysiłek zespołowy stojący za sukcesem ISRO, Shaji wyraził zaangażowanie organizacji we wzmacnianie pozycji i poprawę życia jednostek. Wydarzenie zakończyło się wręczeniem nagród 30 kobietom biznesu z całego Tamil Nadu w uznaniu ich osiągnięć.

Oprócz ceremonii wręczenia nagród w ramach programu odbył się kurs orientacyjny z zakresu marketingu cyfrowego dla kobiet-przedsiębiorców.

Ogólnie rzecz biorąc, wydarzenie to stanowiło platformę do świętowania osiągnięć kobiet, a jednocześnie inspirowało je i zachęcało do uznania własnej wartości oraz dążenia do rozwoju osobistego i zawodowego.

Źródła:

- nie dotyczy