Herpetolog we Francji spotkał się niedawno z niezwykłym wydarzeniem, w którym wąż próbował zjeść rybę wielkości własnej głowy. Nicolas Fuento, herpetolog z francuskiej Ligi Ochrony Ptaków non-profit, zaobserwował węża żmijowego usiłującego pożreć inwazyjny gatunek ryby w Lac de Carcès w południowo-wschodniej Francji. To spotkanie wywołało wezwanie do dalszych badań nad związkiem między wężami żywiącymi się rybami a gatunkami inwazyjnymi.

Fuento początkowo myślał, że wąż po prostu próbował zjeść rybę, ale wkrótce zdał sobie sprawę, że wąż dławił się rybą, która utknęła w jego przełyku. Aby uratować węża, Fuento delikatnie wepchnął rybę z powrotem do pyska węża, aby wyrwać mu kolce. Po pomyślnym usunięciu ryby wąż wydawał się nieuszkodzony i odsunął się.

Zidentyfikowanym gatunkiem ryby był jazgarz – mała ryba słodkowodna występująca w niektórych częściach Europy i Azji. Jednak jazgarzy zostały sprowadzone do różnych regionów, w tym do Francji, gdzie są uważane za gatunek inwazyjny. Ich twarde i kolczaste płetwy grzbietowe utrudniają drapieżnikom ich spożycie.

Węże żmijowe żywią się głównie rybami, a w niektórych regionach ich rodzimy zasięg pokrywa się z zasięgiem batalionów. Obecność inwazyjnych batalionów na śródziemnomorskich terenach podmokłych, gdzie węże żmijowe są rzadkie i maleje, stanowi potencjalne zagrożenie dla lokalnej populacji węży. Poprzednie incydenty wykazały, że węże żywiące się rybami w Europie, w tym węże żmijowate, ginęły po spożyciu inwazyjnych ryb.

Chociaż wpływ ryb inwazyjnych na węże pozostaje niezbadany, przypadek ten uwydatnia potrzebę dalszych badań nad potencjalnymi zagrożeniami stwarzanymi przez gatunki inwazyjne. Zrozumienie związku między wężami żywiącymi się rybami a rybami inwazyjnymi może przyczynić się do działań ochronnych i ochrony rodzimych populacji węży.

