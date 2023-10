Co ogrzewa koronę słoneczną? Nowe odkrycia z sondy Solar Orbiter

By

Naukowcy od dawna zastanawiają się, co ogrzewa koronę słoneczną. Korona to warstwa rozproszonej plazmy otaczająca Słońce i widoczna tylko podczas całkowitego zaćmienia. Pomimo tego, że jest gorętsza niż powierzchnia Słońca, która osiąga temperaturę 6,500 K, korona jest bladobiała, prawie różowa i ma temperaturę ponad miliona kelwinów. W nowym badaniu opublikowanym w The Astrophysical Journal Letters badacze być może w końcu znaleźli odpowiedź.

W badaniu wykorzystano dane zebrane przez NASA/ESA Solar Orbiter – statek kosmiczny wyposażony w różne instrumenty do pomiaru pól magnetycznych, wiatrów słonecznych i cząstek o wysokiej energii, a także do wykonywania zdjęć powierzchni Słońca w wysokiej rozdzielczości. Podczas bliskiego podejścia w październiku 2022 r. kamera Extreme Ultraviolet Imager (EUI) na sondzie Solar Orbiter zarejestrowała szczegółowe obrazy małych łuków plazmowych, podczas gdy kamera polarymetryczna i heliosejsmiczna (PHI) zmierzyła polaryzację magnetyczną powierzchni Słońca w tym samym regionie.

Odkrycia ujawniły, że niewielkie różnice w polaryzacji magnetycznej mogą powodować powstawanie łuków plazmy, nawet podczas spokojnych okresów aktywności słonecznej. Oznacza to, że nawet jeśli na Słońcu nie występują intensywne erupcje, takie jak protuberancje i rozbłyski słoneczne, aktywność jest wciąż wystarczająca, aby korona była gorąca. Te powierzchniowe pola magnetyczne na małą skalę zapewniają stałą aktywność, która utrzymuje wysoką temperaturę korony.

Sonda Solar Orbiter niedawno ponownie zbliżyła się do Słońca i uzyskała jeszcze więcej danych, które, jak się oczekuje, odkryją dalsze tajemnice naszej gwiazdy. Dzięki swojej dynamicznej orbicie, czasami zbliżającej się bliżej Słońca niż Merkury, Solar Orbiter rewolucjonizuje nasze rozumienie Słońca i jego dynamiki.

To przełomowe badanie rzuca światło na tajemniczy mechanizm ogrzewania korony słonecznej i podkreśla skomplikowany związek między polami magnetycznymi a dynamiką plazmy. Dalsze badania i obserwacje z sondy Solar Orbiter będą w dalszym ciągu pogłębiać naszą wiedzę o Słońcu i jego wpływie na nasz Układ Słoneczny.

Numer referencyjny:

– Chitta, LP i in. „Ulotne, powierzchniowe pola magnetyczne o małej skali tworzą cichą koronę słoneczną”. The Astrophysical Journal Letters 956.1 (2023): L1.