Historia ewolucji ujawnia powolny wzrost krokodyli

Niedawne badanie opublikowane w Current Biology zatytułowane „Początki powolnego wzrostu w linii łodyg krokodyli” rzuciło światło na to, dlaczego krokodyle, w tym krokodyle i aligatory, rosną powoli w porównaniu z ich najbliższymi żyjącymi krewnymi, ptakami. Zespół badawczy zbadał wewnętrzną strukturę skamieniałych kości liczących 200 milionów lat przodków krokodyli, znanych jako krokodylomorfy, i odkrył, że rosły one powoli, podobnie jak współczesne krokodyle.

Naukowcy ze zdziwieniem odkryli, że tkanki kostne tych starożytnych krokodylomorfów składały się z typu zwanego kością o włóknach równoległych, co wskazuje na tempo wzrostu między ich szybko rosnącymi przodkami a dzisiejszymi wolniej rosnącymi krokodylami. Odkrycie to podważa powszechne przekonanie, że powolny wzrost żywych krokodyli jest powiązany z ich siedzącym, półwodnym trybem życia. Te wczesne krokodylomorfy były aktywnymi i w pełni lądowymi zwierzętami, a nie rozległymi drapieżnikami zasadzkowymi, które istnieją dzisiaj.

Badanie obejmowało także badanie skamieniałości nowo odkrytego gigantycznego przodka krokodyla, który żył 210 milionów lat temu w Republice Południowej Afryki. Naukowcy przeanalizowali kości pod mikroskopem o dużej mocy, aby określić wiek w chwili śmierci, roczne tempo wzrostu i charakterystykę tkanki kostnej. Porównując nowy okaz z innymi znanymi gatunkami, zidentyfikowali go jako bardzo wczesnego przodka krokodyla, prawdopodobnie najwcześniejszego z grupy obejmującej współczesne krokodyle.

Naukowcy odkryli, że ten gigantyczny gatunek rósł wolniej niż inne duże gady tamtych czasów, takie jak dinozaury. Ta strategia powolnego wzrostu utrzymywała się i uległa dalszemu spowolnieniu w przypadku niedawno wyewoluowanych gatunków krokodylomorfów. Powolny wzrost stał się cechą charakterystyczną wszystkich znanych krokodylomorfów pochodzących od ich starożytnych przodków, co pozwoliło im przetrwać masowe wymieranie pod koniec okresu triasu.

Z drugiej strony uważa się, że dinozaury przetrwały masowe wymieranie dzięki szybkiemu wzrostowi. Wydarzenie to doprowadziło do współistnienia szybko rosnących dinozaurów i wolno rosnących krokodylomorfów w następnej epoce, ostatecznie kładąc podwaliny pod różnice we wzroście obserwowane u ich współczesnych potomków, ptaków i krokodyli.

Wyniki badania wskazują, że różnice w tempie wzrostu między ptakami i krokodylami zostały stwierdzone na wczesnym etapie ewolucyjnej historii tej grupy, mimo że ich wspólny przodek był szybko rosnącym zwierzęciem. Badania te przyczyniają się do zrozumienia złożonych czynników wpływających na wzorce wzrostu i adaptacje ewolucyjne różnych gatunków.

