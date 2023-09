Ulepszony laser rentgenowski firmy SLAC wytwarza pierwsze promienie rentgenowskie, rozpoczynając nową erę w badaniach

By

Laser rentgenowski na swobodnych elektronach (XFEL) Linac ze spójnym źródłem światła (LCLS) w Narodowym Laboratorium Akceleratorów SLAC Departamentu Energii pomyślnie wygenerował pierwsze promienie rentgenowskie po przejściu poważnej modernizacji. To ulepszenie, znane jako LCLS-II, zapewnia niespotykane dotąd możliwości, które zrewolucjonizują badania naukowe z wykorzystaniem promieni rentgenowskich.

Naukowcy na całym świecie chętnie wykorzystują ulepszony laser rentgenowski do rozwijania swoich programów badawczych. Zwiększone możliwości LCLS-II umożliwią naukowcom badanie materiałów kwantowych z niespotykaną dotąd rozdzielczością, co doprowadzi do postępu w informatyce i komunikacji. Umożliwi także badanie ulotnych zdarzeń chemicznych w celu opracowania zrównoważonych gałęzi przemysłu i technologii czystej energii. Ponadto badacze będą mogli badać funkcje cząsteczek biologicznych w celu opracowywania nowych środków farmaceutycznych i badania zjawisk naukowych w najszybszym czasie.

To osiągnięcie stanowi zwieńczenie ponad dziesięciu lat pracy i wieloletniego projektu modernizacji o wartości 1.1 miliarda dolarów, w którym uczestniczyły tysiące naukowców, inżynierów i techników. Pomyślne wygenerowanie promieni rentgenowskich stanowi kamień milowy w zaangażowaniu SLAC w rozwój nauki o promieniowaniu rentgenowskim.

XFEL to potężne narzędzia wytwarzające ultrajasne, ultrakrótkie impulsy światła rentgenowskiego, umożliwiające naukowcom obserwację zachowań molekularnych, atomowych i elektronów z niespotykaną dotąd szczegółowością. Soczewki XFEL odegrały kluczową rolę w przełomowych osiągnięciach naukowych, w tym w uchwyceniu pierwszego „filmu molekularnego” i badaniu absorpcji światła słonecznego przez rośliny i glony.

LCLS-II przenosi naukę o promieniowaniu rentgenowskim na zupełnie nowy poziom, wytwarzając do miliona impulsów rentgenowskich na sekundę, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do swojego poprzednika. Ulepszony laser rentgenowski będzie również miał średnią jasność 10,000 XNUMX razy większą niż jego poprzednik, ustanawiając nowy rekord świata w zakresie najpotężniejszych źródeł światła rentgenowskiego.

Sukces LCLS-II jest wynikiem wspólnych wysiłków wielu instytucji, w tym pięciu laboratoriów krajowych w USA i uniwersytetu. Rewolucyjny akcelerator nadprzewodzący, kluczowy element LCLS-II, został opracowany dzięki współpracy z firmą Fermilab i Narodowym Centrum Akceleratorów im. Thomasa Jeffersona.

Dzięki zwiększonym możliwościom LCLS-II naukowcy będą mieli nowe możliwości pogłębiania wiedzy w szerokim zakresie dyscyplin, przyczyniając się do czystej energii, podstawowych badań naukowych i inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Źródło: Narodowe Laboratorium Akceleratora SLAC