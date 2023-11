Wspieranie różnorodności w nauce: poszerzanie perspektyw dla spojrzenia holistycznego

Doktor Maggie Aderin-Pocock, ceniona prezenterka „The Sky At Night”, opowiada się za większym zróżnicowaniem dziedzin nauki, podkreślając, że nadreprezentacja białych mężczyzn w Europie może skutkować zawężonym rozumieniem świata. Jako pierwsza czarnoskóra prezenterka wieloletniego programu astronomicznego BBC, dr Aderin-Pocock odegrała kluczową rolę w promowaniu integracji i inspirowaniu młodych umysłów z różnych środowisk.

Dorastając, prezenterka zauważyła powszechne błędne przekonanie, że nauka nie jest dla osób takich jak ona ze względu na różnice kulturowe i narracje historyczne. Zachęca do większej reprezentacji i inkluzywności w społeczności naukowej, uznając, że szerszy zakres głosów i pomysłów wzbogaci tę dziedzinę. Włączając osoby z różnych środowisk, nauka może przekroczyć swoje ograniczenia i zaoferować bardziej wszechstronną perspektywę.

Przewodnik po astronomii dr Aderina-Pococka pt. Sztuka patrzenia na gwiazdy podważa pogląd, że wkład naukowy pochodzi wyłącznie od „białych mężczyzn w togach”. Podkreśla znaczący wkład starożytnych postaci pochodzących z różnych grup etnicznych i płci, ukazując uniwersalny charakter postępu naukowego na przestrzeni dziejów.

Chociaż poczyniono postępy w różnicowaniu zawodów naukowych, dr Aderin-Pocock przyznaje, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Jest nadal zaniepokojona powolnym tempem zmian i utrzymywaniem się regresywnych postaw w środowisku naukowym. Pozostaje jednak optymistką, wierząc, że przestarzałe poglądy na temat „dinozaurów” odpornych na inkluzywność stopniowo zanikają, ustępując miejsca szansom.

W 2021 r. Towarzystwo Królewskie zajęło się dysproporcjami, z jakimi borykają się osoby czarnoskóre w szkolnictwie wyższym STEM w Wielkiej Brytanii. Odkryli niższe wyniki w nauce i utrudnili rozwój kariery akademickiej w tej grupie demograficznej. Odkrycia te podkreślają pilną potrzebę stworzenia sprawiedliwego środowiska w sferze naukowej.

Osobista podróż dr Aderina-Pococka jest świadectwem wpływu różnorodnej reprezentacji na inspirowanie przyszłych naukowców. Fascynacja filmem „Niebo nocą”, którego gospodarzem w dzieciństwie był Sir Patrick Moore, zaszczepiła w niej miłość do nauki. Przyjmując rolę swojej idolki z dzieciństwa napełniła ją zarówno podekscytowaniem, jak i nerwowością, zdawała sobie sprawę ze znaczenia swojej pozycji w promowaniu różnorodności i wzbudzaniu ciekawości wśród nowego pokolenia.

FAQ:

P: Dlaczego dr Aderin-Pocock podkreśla znaczenie różnorodności w nauce?

O: Dr Aderin-Pocock wierzy, że różnorodność w nauce przynosi różne idee i perspektywy, uniemożliwiając ograniczone zrozumienie świata.

P: Jaki cel ma osiągnąć przewodnik po astronomii dr Aderina-Pococka?

O: Jej przewodnik ma na celu ukazanie wkładu różnych jednostek na przestrzeni historii i podważenie poglądu, że nauka jest wyłącznie domeną białych mężczyzn.

P: Jakie obawy wyraża dr Aderin-Pocock w związku z dywersyfikacją zawodów naukowych?

O: Zwraca uwagę na powolne tempo zmian i regresywne podejście, które utrzymuje się w społeczności naukowej, a jednocześnie pozostaje pełna nadziei na postęp.

P: Jakie rozbieżności zidentyfikowano w raporcie Towarzystwa Królewskiego z 2021 r.?

Odpowiedź: Raport ujawnił, że osoby czarnoskóre studiujące na wyższych uczelniach STEM w Wielkiej Brytanii osiągają niższe stopnie naukowe i mają ograniczone możliwości rozwoju kariery akademickiej.

P: W jaki sposób doświadczenia z dzieciństwa dr Aderin-Pocock ukształtowały jej pasję do nauki?

O: Jej fascynacja filmem „Niebo nocą” prowadzonym przez Sir Patricka Moore’a oraz posiadanie teleskopu rozpaliły w niej miłość do nauki, co zmotywowało ją do kontynuowania kariery w tej dziedzinie.