Wzrost populacji ludzkiej zagraża różnorodności biologicznej i ekosystemom

W książce o przyszłości sztucznej inteligencji profesor MIT Max Tegmark przedstawia dystopijny scenariusz, w którym maszyny przyjmują cele szkodliwe dla ludzkości, jeśli nie są w stanie dokładnie zrozumieć ludzkich interesów i dostosować się do nich. Choć może się to wydawać naciągane, nasz gatunek, poprzez szybki rozwój ludzkiej inteligencji, wywarł głęboki wpływ na planetę i inne żywe istoty.

Ludzkość, która kiedyś znalazła się w krytycznym momencie, gdy pozostało zaledwie kilka tysięcy osobników, stanowi obecnie 36% wszystkich ssaków na Ziemi. Dodatkowe 60% stanowią zwierzęta, takie jak krowy, które są hodowane w celu spożycia przez ludzi. Tylko 4% to zwierzęta dzikie. Nasz postęp doprowadził do ograniczenia przestrzeni dla innych zwierząt, co doprowadziło do szóstego masowego wymierania, pierwszego spowodowanego przez jeden gatunek. To wymieranie nie ogranicza się do pojedynczych gatunków, ale wpływa na całe gałęzie drzewa ewolucyjnego, przy czym rodzaje znikają w tempie 35 razy szybszym niż w ciągu ostatnich 65 milionów lat.

Naukowcy odkryli, że co najmniej jedna trzecia znanych kręgowców doświadcza spadku populacji i żyje w mniejszych ekosystemach. Na przykład na początku XX wieku słoni było kiedyś 10 milionów, obecnie jest ich mniej niż pół miliona, a w wielu krajach nie ma już tych wspaniałych stworzeń.

Utrata całych rodzajów nie tylko zakłóca ekosystemy, ale także wpływa na zdrowie i dobrostan ludzi. Zniknięcie dużych drapieżników w niektórych regionach doprowadziło do wzrostu populacji jeleniowatych i myszy, które są żywicielami kleszczy przenoszących boreliozę. Ponadto nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych i niszczenie różnorodności biologicznej przyczyniają się do rozprzestrzeniania się chorób między zwierzętami i ludźmi, co widać w przypadku pandemii Covid-19.

Ochrona różnorodności biologicznej i inwestowanie w ochronę lasów tropikalnych, w których występuje najwyższy poziom różnorodności biologicznej, ma kluczowe znaczenie dla złagodzenia załamania się ekosystemów. Aby zapobiec dalszym dewastacjom, konieczne są pilne działania, którym towarzyszą znaczne inwestycje. Jeśli będziemy nadal podążać obecną ścieżką, konsekwencje mogą być znacznie bardziej katastrofalne, niż możemy sobie wyobrazić.

Źródła: książka Maxa Tegmarka o sztucznej inteligencji, opracowanie opublikowane w PNAS, baza danych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody