Przewidywanie defektów spinowych w węgliku krzemu: krok w kierunku rozwoju technologii kwantowych

Naukowcy z Pritzker School of Molecular Engineering na Uniwersytecie w Chicago przeprowadzili badanie obliczeniowe, aby przewidzieć powstawanie specyficznych defektów spinowych w węgliku krzemu. Wyniki ich badań, opublikowane w Nature Communications, stanowią ważny krok w identyfikacji parametrów produkcyjnych defektów spinowych, które można zastosować w technologiach kwantowych.

Zrozumienie defektów wirowania

Defekty spinowe w półprzewodnikach i izolatorach to zanieczyszczenia lub źle rozmieszczone atomy w ciele stałym, które niosą spin elektronowy. Właściwość tę można wykorzystać do tworzenia kubitów, podstawowej jednostki operacji w technologiach kwantowych. Jednakże synteza defektów spinowych nie jest jeszcze w pełni zoptymalizowana i nie ma jasnej strategii projektowania tych defektów zgodnie z określonymi specyfikacjami. W przypadku węglika krzemu, materiału znanego ze swojej dostępności i potencjału w zakresie kubitów spinowych, różne eksperymenty dały różne zalecenia dotyczące tworzenia pożądanych defektów spinowych.

Podróż obliczeniowa

Aby zrozumieć powstawanie defektów spinowych, zespół badawczy kierowany przez Giulię Galli wykorzystał kompleksowe symulacje atomistyczne. Skoncentrowali się na przewidywaniu powstawania szczególnego typu defektów spinowych, znanych jako „dywakacje”, które powstają w wyniku usunięcia atomu krzemu i węgla z węglika krzemu. Wakaty są obiecujące w zakresie zastosowań czujników i technologii kwantowych.

Odblokowanie wykrywania kwantowego

Wykrywanie kwantowe może wykrywać pola magnetyczne i elektryczne, a także ujawniać zawiłości złożonych reakcji chemicznych. Aby jednak uwolnić ten potencjał, należy w odpowiednich miejscach utworzyć odpowiednie defekty spinowe lub kubity. Zespół połączył wiele technik obliczeniowych, aby zbadać ruchy atomów i ładunków podczas powstawania defektów w różnych temperaturach.

Osiągnięcie sterowalności

Symulacje przeprowadzone przez zespół ujawniły specyficzne warunki, w których defekty spinowe dywakancji mogą w sposób wydajny i kontrolowany tworzyć się w węgliku krzemu. Dzięki zrozumieniu złożonego mechanizmu powstawania defektów możliwe staje się uniknięcie niepożądanych defektów zakłócających, które mogą wpływać na pożądane możliwości wykrywania defektów spinowych. Narzędzia obliczeniowe opracowane przez zespół badawczy mogą zostać wykorzystane przez eksperymentatorów do projektowania różnych defektów spinowych w węgliku krzemu i innych półprzewodnikach.

Przyszłe kierunki

Zespół planuje rozszerzyć swoje badania obliczeniowe, aby uwzględnić bardziej realistyczne warunki, takie jak powierzchnie, odkształcenia i defekty makroskopowe. Ich celem jest także zrozumienie, w jaki sposób powierzchnie wpływają na powstawanie defektów spinowych. Chociaż potrzebne są dalsze prace, aby uogólnić to narzędzie do przewidywania szerszego zakresu procesów powstawania defektów i układów defektów, przeprowadzone przez zespół badanie potwierdzające zasadność wykazuje możliwość obliczeniowego określenia warunków wymaganych do wytworzenia pożądanych defektów spinowych. Dzięki ciągłym badaniom i udoskonalaniu algorytmów postęp w technologiach kwantowych jest w zasięgu ręki.

