Epoka kosmiczna pozostawia swój ślad w stratosferze Ziemi

Działalność człowieka w przestrzeni kosmicznej wpływa na stratosferę, jedną z najbardziej odległych części planety. Naukowcy odkryli znaczne ilości metali w aerozolach w atmosferze, co najprawdopodobniej wynika z rosnącej liczby wystrzeliwanych i powracających na Ziemię statków kosmicznych i satelitów. Metale te zmieniają chemię atmosfery, co może mieć potencjalne konsekwencje dla klimatu, warstwy ozonowej i możliwości zamieszkania na planecie.

Zespół naukowców, w skład którego wchodzili Dan Cziczo i Dan Murphy, przeprowadził badania z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi przymocowanych do samolotów badawczych. Znaleźli ponad 20 pierwiastków, w tym lit, aluminium, miedź i ołów, w próbkach aerozolu w proporcjach stosowanych w stopach statków kosmicznych. Masa tych metali powstałych podczas ponownego wejścia statku kosmicznego na Ziemię przekraczała ilość znajdującą się w naturalnym pyle kosmicznym. Ponadto prawie 10% dużych cząstek kwasu siarkowego, które pomagają chronić warstwę ozonową, zawierało aluminium i inne metale stosowane w pojazdach kosmicznych.

Szacuje się, że do 50,000 r. na orbitę może dotrzeć nawet 2030 XNUMX kolejnych satelitów. Oznacza to, że w ciągu najbliższych kilku dekad nawet połowa cząstek stratosferycznego kwasu siarkowego może zawierać metale pochodzące z ponownego wejścia na orbitę. Potencjalny wpływ na ziemską atmosferę, warstwę ozonową i samo życie nadal nie jest w pełni poznany.

Badanie stratosfery stanowi wyzwanie, ponieważ jest to dziewiczy i stabilny obszar atmosfery, do którego rzadko mają dostęp ludzie, a nawet loty na dużych wysokościach. Jednak w ramach programu Airborne Science Program NASA badaczom udało się pobrać próbki powietrza z wysokości 11.8 km nad ziemią na Alasce. Zastosowano przyrządy zapewniające pobranie najświeższych i niezakłóconych próbek powietrza.

Stratosfera odgrywa kluczową rolę w ochronie planety i całego życia na niej poprzez warstwę ozonową. Warstwa ta pełni rolę globalnej osłony przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. W ciągu ostatnich kilku dekad podjęto wysiłki mające na celu naprawę i uzupełnienie warstwy ozonowej zagrożonej przez chlorofluorowęglowodory. Jednakże rosnąca obecność metali pochodzących ze startów i powrotów statków kosmicznych może stwarzać nowe wyzwania.

Rakiety używane do wysyłania satelitów i statków kosmicznych na orbitę pozostawiają ślad metali podobny do śladu pozostawianego przez statki na oceanie. Metale te przyczyniają się do powstawania cząstek aerozolu w stratosferze. Choć meteoryty spadają przez atmosferę od wieków, masa metali z rakiet dorównuje masie meteorytów. Wpływ działalności człowieka i lotów kosmicznych na atmosferę ziemską stanowi poważny problem wymagający dalszych badań.

Zrozumienie zmian zachodzących w stratosferze ma kluczowe znaczenie dla ochrony planety i zapewnienia jej ciągłego zamieszkiwania. Badania przeprowadzone przez Cziczo, Murphy'ego i ich zespoły rzucają światło na potencjalny wpływ działalności człowieka w kosmosie na ziemską atmosferę i delikatną równowagę warstwy ozonowej.

Źródła:

– Uniwersytet Purdue: Naukowcy odkryli, że problemy środowiskowe epoki kosmicznej przenikają do stratosfery Ziemi