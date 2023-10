Astronomowie odsłonili przełomowy atlas galaktyk Sieny do wglądu publicznego

By

Astronomowie osiągnęli znaczący kamień milowy, przedstawiając Siena Galaxy Atlas (SGA), obszerny katalog obejmujący prawie 400,000 XNUMX galaktyk i szczegółowe informacje na ich temat. W przeciwieństwie do poprzednich kompilacji, SGA oferuje wysokiej jakości i dokładne dane, co czyni go cennym źródłem zarówno dla badaczy, jak i ogółu społeczeństwa. Koncentrując się na jasnych i dużych galaktykach, SGA dostarcza informacji o lokalizacji i obrazów referencyjnych, ułatwiając przyszłe badania astronomiczne.

Atlas Galaktyk Siena nie tylko pozwala naukowcom badać wielkoskalową strukturę Wszechświata, ale także pomaga w badaniu kluczowych aspektów, takich jak rozmieszczenie ciemnej materii oraz powstawanie i składanie dużych galaktyk. Atlas łączy dane z trzech badań przeprowadzonych w latach 2014–2017, zwanych łącznie badaniami DESI Legacy Surveys. Badania te dostarczą cennych informacji dla Instrumentu Spektroskopowego Ciemnej Energii (DESI), którego celem jest zrozumienie wpływu ciemnej energii na ekspansję Wszechświata. Projekt DESI ma na celu stworzenie rozległej mapy kosmosu obejmującej zdumiewające 11 miliardów lat świetlnych.

Zajmujący zdumiewającą powierzchnię 20,000 XNUMX stopni kwadratowych, co odpowiada około połowie nocnego nieba, Siena Galaxy Atlas jest jednym z największych dotychczas przeglądów galaktyk. Oczekuje się, że jego szeroki zakres pomoże astronomom zrozumieć różne zjawiska, w tym różne wzorce powstawania gwiazd w galaktykach i procesy fizyczne odpowiedzialne za obserwowane różnorodne kształty. Dodatkowo SGA rzuci światło na korelację pomiędzy rozmieszczeniem galaktyk a rozprzestrzenianiem się ciemnej materii we wszechświecie. Co więcej, w przypadku wykrycia fal grawitacyjnych atlas ten pomoże w dokładnym określeniu ich źródeł.

FAQ:

P: Ile galaktyk kataloguje Siena Galaxy Atlas?

Atlas Galaktyk Siena obejmuje prawie 400,000 XNUMX galaktyk.

P: Co wyróżnia Siena Galaxy Atlas od poprzednich projektów?

SGA wyróżnia się wysokiej jakości danymi, zapewniającymi prawidłowe pozycje, rozmiary i kształty galaktyk. Zapewnia również najlepsze pomiary jasności galaktyk, w przeciwieństwie do poprzednich kompilacji.

Źródła:



https://public.nrao.edu/news/image-release-new-look-at-famous-galaxy-cluster-gives-feast-of-detail-for-eyes-of-hungry-astronomers/