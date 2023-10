Naukowcy odkrywają strukturę 3D systemu CRISPR-Cas13bt3 z nadzieją na walkę z wirusami

Naukowcy dokonali przełomu w dziedzinie edycji genów, opisując szczegółowo trójwymiarową strukturę CRISPR-Cas13bt3, jednego z najmniejszych znanych systemów CRISPR-Cas13 stosowanych do modyfikacji RNA. To odkrycie toruje drogę do zwiększenia precyzji tego narzędzia do edycji genów oraz poprawy jego dostępu i dostarczania do docelowych witryn edycji. Badanie opublikowane w Nature Communications podkreśla unikalne cechy CRISPR-Cas13bt3, które odróżniają go od innych białek z tej samej rodziny.

Systemy CRISPR to nagrodzone Nagrodą Nobla technologie stosowane do edycji kwasów nukleinowych, takich jak RNA i DNA. RNA jest jednoniciową cząsteczką polimerową niezbędną do ekspresji genów, podczas gdy DNA zawiera instrukcje genetyczne dotyczące rozwoju i wzrostu.

Naukowcy z Rice University wykorzystali modelowanie 3D, aby lepiej zrozumieć strukturę i mechanizm CRISPR-Cas13bt3. W przeciwieństwie do innych systemów CRISPR ukierunkowanych na DNA, systemy związane z Cas13, w tym CRISPR-Cas13bt3, celują w RNA. Ten system namierzania RNA ma ogromny potencjał w zwalczaniu wirusów, ponieważ wiele wirusów wykorzystuje RNA do kodowania swojej informacji genetycznej.

Mały rozmiar CRISPR-Cas13bt3, zawierający tylko około 700 aminokwasów w porównaniu ze zwykłymi 1200 aminokwasami, ma tę zaletę, że zapewnia lepszy dostęp i dostarczanie do miejsc docelowych. Naukowcy wykorzystali mikroskopię krioelektronową do zmapowania struktury systemu CRISPR, tworząc szczegółowy model 3D. Co zaskakujące, odkryli, że CRISPR-Cas13bt3 działa inaczej niż inne białka z rodziny Cas13. Zamiast dwóch początkowo oddzielonych domen, które łączą się w celu wykonania cięcia, system ten wykorzystuje istniejącą wcześniej strukturę przypominającą nożyczki połączoną z elementami wiążącymi w celu ukierunkowania na określone miejsca RNA.

Następnie badacze pracowali nad zwiększeniem precyzji systemu, testując jego aktywność i specyficzność w żywych komórkach. Ich odkrycia przybliżają nas do skuteczniejszych narzędzi do edycji genów, które mogą zwalczać wirusy i potencjalnie przyczyniać się do postępu w medycynie i biotechnologii.

Źródło: Nature Communications