Zbliżenie twarzy ujawnia wygląd średniowiecznego człowieka z rzadkimi formami karłowatości

Zespołowi badaczy udało się stworzyć przybliżoną twarz średniowiecznego mężczyzny żyjącego na terenie Polski między IX a XI wiekiem. Osoba ta, znana jako Ł11/3/66, cierpiała na dwie formy karłowatości – chorobę tak rzadką, że nigdy nie odnotowano jej przypadku w wielowiekowym szkielecie. Naukowcy wykorzystali skany 90D czaszki mężczyzny, aby zrekonstruować rysy twarzy.

Analiza szczątków szkieletowych wykazała wcześniej, że cechy fizyczne mężczyzny odpowiadają achondroplazji i dyschondrosteozie Léri-Weilla, które są formami karłowatości. Skany 3D wykazały, że miał krótkie żebra, „wystające kości biodrowe” i „wygięte łokcie”, a także wysoko wysklepione podniebienie. Jednak jego wygląd twarzy pozostał do tej pory nieznany.

Aby uzyskać przybliżenie twarzy, badacze zaimportowali skany czaszki do programu do edycji 3D i wykorzystali markery grubości tkanek miękkich od żywych dawców do rozmieszczenia punktów danych na zdigitalizowanej czaszce. Dokonali także projekcji na podstawie tomografii komputerowej żywych osób, aby określić wielkość rysów twarzy.

Rekonstrukcja twarzy ujawniła mężczyznę o okrągłej twarzy, wydatnym czole i neutralnym wyrazie twarzy. Naukowcy stworzyli także spekulatywną rekonstrukcję, która przedstawiała mężczyznę z pełną głową, ciemnymi włosami i brodą. Warto zauważyć, że rozmiar głowy mężczyzny był większy niż przeciętny, co jest częstą cechą dysplazji szkieletowej.

Według bioarcheolog Magdaleny Matczak, która brała udział w pierwszym odkryciu szkieletu mężczyzny, przybliżenie twarzy uwydatniło cechy związane z achondroplazją, takie jak zagłębienie okolicy nosa i hipoplazja środkowej części twarzy. Podkreśliła znaczenie odtworzenia wyglądu twarzy, gdyż dzięki niemu możemy stanąć twarzą w twarz z osobą z przeszłości.

Badania te dostarczają cennych informacji na temat wyglądu fizycznego osób z rzadkimi formami karłowatości w średniowiecznej Europie. Stosowanie technik skanowania 3D i rekonstrukcji twarzy w dalszym ciągu pogłębia naszą wiedzę na temat historii i różnorodności ludzkości.

