Neptun, ósma planeta od Słońca i najdalsza planeta w naszym Układzie Słonecznym, we wtorek 19 września znajdzie się w opozycji. Oznacza to, że będzie znajdował się w prostej linii ze Słońcem i Ziemią, a nasza planeta będzie znajdować się w centrum. Jako dodatkowy bonus, mniej więcej w tym samym czasie Neptun dokona największego zbliżenia się do Ziemi, zwanego perygeum. Dzięki temu odległa planeta będzie wydawała się na nocnym niebie większa i jaśniejsza, co stworzy doskonałą okazję do obserwacji.

Z Nowego Jorku Neptun wzejdzie na wschodzie około 6:58 EDT i stanie się widoczny kilka godzin później. W najwyższym punkcie nieba, około godziny 12:51 czasu wschodniego w środę, 20 września, Neptun będzie znajdował się 46 stopni nad horyzontem. Będzie znajdować się w gwiazdozbiorze Ryb.

Należy jednak zauważyć, że chociaż Neptun znajduje się w perygeum, Ziemia i lodowy olbrzym wciąż są od siebie niesamowicie daleko. Podczas tego największego podejścia Neptun będzie nadal oddalony o około 2.7 miliarda mil od naszej planety. Aby dać pewną perspektywę, Ziemię i Marsa dzieli średnia odległość 140 milionów mil. Oznacza to, że średnia odległość między Marsem a Ziemią mogłaby zmieścić się między Ziemią a Neptunem prawie 20 razy.

Ze względu na ogromną odległość Neptuna nie można zobaczyć na niebie gołym okiem. Ma szerokość 31,000 50,000 kilometrów, czyli jest około czterokrotnie większa od Ziemi, co czyni ją czwartą co do wielkości planetą w naszym Układzie Słonecznym. Jednak widoczność Neptuna wymaga użycia teleskopu lub dobrej jakości lornetki i sprzyjających warunków pogodowych.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

Podsumowując, opozycja Neptuna i bliskość Ziemi stwarzają doskonałą okazję do oglądania i badania tego odległego lodowego giganta. Wykorzystując odpowiedni sprzęt i znajdując odpowiednie miejsce, obserwatorzy nieba mogą podziwiać cuda naszego Układu Słonecznego.

