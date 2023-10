Przełomowe odkrycie dokonane przez zespół kierowany przez Alexisa Rodrigueza z Planetary Science Institute odsłoniło dowody na istnienie równin osadowych powstałych w wyniku drenażu warstw wodonośnych w marsjańskich formacjach zapadliskowych, nazywanych terenami chaotycznymi. Naukowcy skupili się na jednostce osadowej w obrębie Hydraotes Chaos, którą interpretują jako pozostałość jeziora błotnego utworzonego w wyniku wyładowań ze stratygrafii naładowanych gazem mułowców sprzed prawie 4 miliardów lat. Okres ten zbiega się z czasem, gdy powierzchnia Marsa najprawdopodobniej nadawała się do zamieszkania. Osady znalezione na tym obszarze mogą zawierać dowody starożytnego życia.

Badania, zatytułowane „Exploring the dowody of Middle Amazonian Aquifer Seeditary Outrups Outrups in a Martian chaotic teren” i opublikowane w Nature Scientific Reports, były wynikiem współpracy ze współautorami z NASA Ames Research Center, Uniwersytetu w Arizonie, Autonomous University of Barcelona, ​​Instytut Naukowy Blue Marble Space i Uniwersytet Florydy.

Jednym z intrygujących odkryć jest obecność wulkanów błotnych i diapirów w Hydraotes Chaos, które są szeroko rozpowszechnione i uważa się, że są wynikiem wulkanizmu osadowego. Zamiast wypływów i erupcji magmy, mokre osady i sole docierają do powierzchni i naruszają ją, tworząc kopce i strumienie. Te formacje kopców występują tylko nad chaotycznymi materiałami dna terenu, a nie na płaskowyżach, co sugeruje powiązanie w składzie materiału, a nie genezę regionalnych sił ekstensyjnych generowanych przez wzrosty magmy.

Badania te stanowią znaczący krok w zrozumieniu historii geologicznej i potencjalnej możliwości zamieszkania Marsa. Podkreśla znaczenie badania tych chaotycznych terenów, ponieważ mogą one zawierać wskazówki dotyczące potencjalnego istnienia przeszłego życia na czerwonej planecie. W miarę kontynuacji eksploracji Marsa dalsze badania drenażu warstw wodonośnych i formacji osadowych odegrają kluczową rolę w rozwikłaniu tajemnic przeszłości planety.

Źródła:

– Komunikat prasowy Planetary Science Institute

– Raporty naukowe dotyczące przyrody