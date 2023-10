Spadek pokrywy lodowej na Antarktydzie budzi obawy dla całego świata i Nowej Zelandii

Nadzwyczajny szczyt Antarktycznej Platformy Naukowej w Wellington wzbudził poważne obawy w związku z niepokojącymi zmianami zachodzącymi na Antarktydzie, zwłaszcza dotyczącymi znacznej redukcji pokrywy lodowej morskiej podczas ubiegłej zimy. Dwóch prominentnych członków Platformy Naukowej, profesor Nick Golledge i dr Bella Duncan, oboje z Centrum Badań Antarktycznych na Uniwersytecie Wiktorii w Wellington, wyrazili swoje obawy dotyczące konsekwencji zmniejszonego lodu morskiego na Antarktydzie dla społeczności globalnej, w tym Nowej Zelandii.

W niedawnym artykule opublikowanym w Communications Earth and Environment zwrócono uwagę na rekordowe minimum lodu morskiego na Antarktydzie zaobserwowane w lutym 2023 r., co sugeruje, że ocieplenie oceanów odegrało rolę w wypchnięciu lodu do nowego, niskiego stanu. Wskazuje to, że podstawowe procesy regulujące pokrycie lodem morskim na Antarktydzie mogły ulec zmianie.

Według profesora Nicka Golledge’a modele klimatyczne przewidują dalszy spadek pokrywy lodowej Antarktyki w nadchodzących dziesięcioleciach, nawet przy rygorystycznych scenariuszach redukcji emisji gazów cieplarnianych. Redukcja lodu morskiego stanowi poważny problem, ponieważ odgrywa on kluczową rolę w wytwarzaniu się wód dennych Antarktyki, jednego z najważniejszych prądów oceanicznych na planecie. Zakłócenie jego obiegu ma daleko idące konsekwencje dla globalnego klimatu, w tym dla regionu Wairarapa. Co więcej, zmniejszanie się poziomu lodu morskiego stanowi poważne zagrożenie dla pingwinów cesarskich, ponieważ w dużym stopniu polegają one na nim w celach lęgowych.

Doktor Bella Duncan podziela obawy profesora Golledge’a. Badanie historycznych zapisów dotyczących środowiska Antarktyki wskazuje, że obecne zmiany prawdopodobnie będą się utrzymywać, prowadząc do znaczącego wpływu na lokalny i globalny klimat, poziom mórz i ekosystemy. Zniszczenia spowodowane przez cyklon Gabrielle w tym roku posłużyły jako jaskrawy przykład konsekwencji cieplejszej atmosfery, która zatrzymuje więcej wody i powoduje zwiększone ilości opadów. W oczekiwaniu na bardziej ekstremalne zdarzenia klimatyczne pilne działania mające na celu zaradzenie zmianom klimatycznym stają się coraz ważniejsze, ponieważ klimatolodzy mają trudności z oddaniem pilności sytuacji.

