Badania wykazały, że ludzie powodują utratę wielu gałęzi drzewa życia

By

Nowe badanie ostrzega przed groźbą szóstego masowego wymierania spowodowanego działalnością człowieka i stwierdza, że ​​to człowiek jest przyczyną utraty całych gałęzi „Drzewa Życia”. Badanie, opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences, jest wyjątkowe, ponieważ bada wymieranie całych rodzajów, a nie tylko pojedynczych gatunków.

Naukowcy skupili się na gatunkach kręgowców (z wyjątkiem ryb) i odkryli, że z 5,400 zbadanych rodzajów 73 wymarły w ciągu ostatnich 500 lat, a większość z nich zniknęła w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Tempo wymierania jest znacznie wyższe, niż można by się spodziewać na podstawie szacunków na podstawie zapisu kopalnego.

Za główną przyczynę kryzysu wymierania uznano działalność człowieka, taką jak niszczenie siedlisk, przełowienie i polowania. Utrata jednego rodzaju może mieć daleko idące konsekwencje dla całego ekosystemu. Współautor badania, Gerardo Ceballos, podkreśla pilność sytuacji, stwierdzając: „Naszym zmartwieniem jest to, że… tracimy wszystko tak szybko, że dla nas oznacza to upadek cywilizacji”.

Chociaż wszyscy eksperci zgadzają się, że obecne tempo wymierania jest alarmujące, to, czy stanowi to szóste masowe wymieranie, jest przedmiotem dyskusji. Naukowcy definiują masowe wymieranie jako utratę 75% gatunków w krótkim czasie. Według Roberta Cowiego, biologa z Uniwersytetu Hawajskiego, posługującego się tą definicją, szóste masowe wymieranie jeszcze nie nastąpiło.

Jednak wyniki badania dotyczące utraty całych gałęzi Drzewa Życia podkreślają powagę sytuacji. Badanie to pokazuje pilną potrzebę działań mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej i ochronę przyszłości ludzkości.

Źródła:

– Ceballos, G. i in. (2023). Biologiczna anihilacja poprzez trwające szóste masowe wymieranie, sygnalizowane utratą i spadkiem populacji kręgowców. Postępowanie Narodowej Akademii Nauk.

– Świt, 20 września 2023 r