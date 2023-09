Nowe badanie ostrzega, że ​​ludzie powodują utratę całych gałęzi drzewa życia

Niedawne badanie opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ujawniło, że ludzie powodują wymieranie całych gałęzi „Drzewa Życia”, co budzi obawy o potencjalną szóstą masową wymieranie. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego w Meksyku koncentruje się na wymieraniu całych rodzajów, które stanowią klasyfikacje między gatunkami i rodzinami.

W przeciwieństwie do poprzednich badań, które dotyczyły jedynie utraty pojedynczych gatunków, w tym badaniu analizowano zanikanie całych rodzajów. Jest to znaczący wkład, ponieważ zapewnia głębsze zrozumienie obecnego tempa wymierania. Profesor Gerardo Ceballos, jeden ze współautorów badania, podkreśla, że ​​kryzys wymierania jest równie poważny jak kryzys związany ze zmianami klimatycznymi, ale często jest pomijany.

Analizując dane Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), naukowcy odkryli, że w ciągu ostatnich 73 lat wymarły 500 rodzaje, przy czym większość wymierań miała miejsce w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Jest to niepokojące, ponieważ biorąc pod uwagę wcześniejsze wskaźniki wymierania, w tym samym przedziale czasowym powinny zostać utracone tylko dwa rodzaje.

W badaniu jako główne przyczyny tego wymierania przypisuje się działalność człowieka, taką jak niszczenie siedlisk, przełowienie i polowania. Utrata nawet jednego rodzaju może mieć daleko idące konsekwencje dla ekosystemów. Naukowcy uważają, że konieczne są pilne działania, aby zapobiec dalszej utracie i upadkowi cywilizacji.

Chociaż wśród ekspertów panuje zgoda co do tego, że obecne tempo wymierania jest alarmujące, przedmiotem debaty pozostaje to, czy spełnia ono kryteria szóstego masowego wymierania. Masowe wymieranie definiuje się jako utratę 75% gatunków w krótkim czasie. Jeśli jednak obecne tempo wymierania utrzyma się lub wzrośnie, prawdopodobnie nastąpi masowe wymieranie.

Autorzy badania podkreślają potrzebę nadania priorytetu ochronie i przywracaniu siedlisk przyrodniczych, aby zapobiec dalszemu wymieraniu. Uważają, że jeśli zostaną podjęte natychmiastowe działania, nadal możliwe jest uratowanie wielu rodzajów.

Źródła: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Definicje:

Rodzaje: W klasyfikacji istot żywych rodzaj jest rangą pomiędzy gatunkiem a rodziną.

Gatunek: Grupa organizmów o podobnych cechach i mogących się rozmnażać, dając płodne potomstwo.

Masowe wymieranie: szybka utrata znacznego odsetka gatunków w krótkim czasie, prowadząca do poważnych zmian ekologicznych i ewolucyjnych.

Drzewo Życia: Metaforyczne przedstawienie relacji między różnymi gatunkami, śledzące ich ewolucyjną historię aż do wspólnego przodka.