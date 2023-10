Naukowcy używają teleskopów do obserwacji asteroidy Psyche w podczerwieni

By

Naukowcy z Southwest Research Institute wykorzystują teleskopy do obserwacji asteroidy Psyche w podczerwieni, zapewniając ważny kontekst dla nadchodzącej misji NASA Psyche. Asteroida Psyche o średnicy około 140 mil jest jednym z największych obiektów w głównym pasie asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Uważa się, że jest to gęsty, metaliczny rdzeń będący pozostałością po upadłej planecie.

Doktor Stephanie Jarmak używa Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST) do poszukiwania śladów wody na metalicznej powierzchni Psyche. Pomoże to ustalić, czy na asteroidzie istnieje woda w postaci hydroksylowej lub rzeczywistej. Z kolei dr Anicia Arredondo bada różnice w składzie Psyche w różnych punktach jej powierzchni, korzystając z danych zebranych przez Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA).

Obserwacje w podczerwieni z tych teleskopów uzupełnią dane, które uzyska sonda Psyche. Obserwacje JWST i SOFIA dostarczą cennych informacji na temat składu asteroidy i pomogą naukowcom zrozumieć jej pochodzenie i historię.

Psyche pozostaje zagadkowa, ze sprzecznymi wcześniejszymi obserwacjami i oznakami nawodnienia na jej powierzchni. Nadchodząca sonda kosmiczna Psyche ma na celu rozwikłanie tajemnic tej metalicznej asteroidy i zapewnienie większej przejrzystości. Misja ma wystartować 5 października 2023 r., a dotarcie do asteroidy ma nastąpić w sierpniu 2029 r.

Metalowe asteroidy, takie jak Psyche, są rzadkie w Układzie Słonecznym, co czyni je fascynującym celem eksploracji. Może zapewnić naukowcom wyjątkową okazję do wglądu w wnętrze planety i uzyskania wglądu w procesy powstawania planet. Jednak niezwykłe cechy Psyche mogą również zaskoczyć naukowców i podważyć istniejące teorie.

Trwające obserwacje z wykorzystaniem różnych technik podczerwieni w dalszym ciągu dostarczają kłopotliwych wyników, które wymagają dalszych badań. Podkreśla to znaczenie nadchodzącej misji Psyche, która zapewni kompleksowe zrozumienie tej urzekającej asteroidy.

Źródło: Instytut Badawczy Southwest