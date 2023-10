Gigantyczny radioteleskop miernikowy używany do badania zaburzeń w jonosferze Ziemi

By

Naukowcy po raz pierwszy wykorzystali Gigantyczny Teleskop Radiowy Meterwave (GMRT) do badania zaburzeń w jonosferze Ziemi. Wcześniej obserwacje jonosfery wykonywano za pomocą satelitów. Pogłębiając naszą wiedzę o jonosferze, badania te mogą zwiększyć dokładność usług pozycjonowania, nawigacji i pomiaru czasu, a także ułatwić badanie galaktyk radiowych. Badaniami, opublikowanymi w recenzowanym czasopiśmie Geophysical Research Letters, kierował Sarvesh Mangala z National Center for Radio Astrophysics.

Za pomocą GMRT zespół z powodzeniem wykrył podróżujące zakłócenia jonosferyczne (TID) na średnią skalę o zasięgu od 100 do 300 km oraz TID na małą skalę o długości około 10 km. Obserwacje te wykonano na częstotliwościach 235 MHz i 610 MHz. Badanie ujawniło nieoczekiwane zmiany w jonosferze podczas godzin wschodu słońca, znaczące zaburzenia jonosfery i struktury o mniejszej skali poruszające się w tym samym kierunku.

„Wyjątkowa” czułość GMRT umożliwiła badaczom wykrycie i scharakteryzowanie TID podczas dziewięciogodzinnej obserwacji przeprowadzonej w dniach 5–6 sierpnia 2012 r. Badanie to jest jednym z pierwszych, w którym skutecznie wykorzystano instrument pracujący na niskich szerokościach geograficznych (zlokalizowany bliżej pola magnetycznego Ziemi). równik) w celu wykrycia zmian w gęstości elektronów w jonosferze.

Wyniki tych badań mogą poszerzyć wiedzę i modele jonosfery, prowadząc do postępu technologicznego i dokładniejszych pomiarów do celów nawigacji i komunikacji. GMRT, choć nie jest tradycyjną sondą do badania jonosfery, okazał się bardzo skuteczny w wykrywaniu różnych zjawisk jonosferycznych.

GMRT oferuje wyższą czułość w porównaniu do przyrządów GPS i radarów, umożliwiając precyzyjne pomiary zmian jonosfery. Badanie to wykazało potencjał GMRT w otwieraniu nowych kierunków badań w tej dziedzinie.

Źródło: New Indian Express