Naukowcy odkrywają mechanizm chemiczny nanodiamentów pokrytych krzemionką do celów obliczeń kwantowych i znakowania biologicznego

Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego w San Jose (SJSU) odkryli mechanizm wiązania odpowiedzialny za tworzenie się jednolitych otoczek krzemionkowych na nanodiamentach. Do badania nanomateriałów zespół wykorzystał silne promieniowanie rentgenowskie generowane przez źródło światła synchrotronowego Stanforda (SSRL) w Narodowym Laboratorium Akceleratorów SLAC. Wyniki opublikowane w czasopiśmie ACS Nanoscience Au dostarczają kluczowych informacji na temat chemii związanej z tworzeniem nanodiamentów pokrytych krzemionką.

Nanodiamenty to bardzo małe syntetyczne diamenty o niezwykłych właściwościach. Pomimo niewielkich rozmiarów nanodiamenty mają doskonałą sieć węglową i mogą reagować na pola magnetyczne, pola elektryczne i światło w temperaturze pokojowej. Te wyjątkowe cechy sprawiają, że nanodiamenty nadają się do różnych zastosowań, w tym do obliczeń kwantowych i bioznakowania komórek.

Aby zwiększyć funkcjonalność nanodiamentów, badacze zaczęli powlekać cząstki diamentu krzemionką. Krzemionka nie tylko zapewnia gładką i ochronną otoczkę nanodiamentów, ale także pozwala na modyfikację powierzchni. Dodając określone znaczniki do powłoki krzemionkowej, naukowcy mogą skierować nanodiamenty tak, aby atakowały określone komórki lub lokalizacje. Ta kontrola nad ruchem nanodiamentu ma istotne implikacje dla zastosowań w biomedycynie i biotechnologii.

Od ponad dekady naukowców zaskakuje mechanizm powstawania powłoki krzemionkowej na nanodiamentach. Naukowcy z SJSU odkryli, że grupy chemiczne alkoholu na powierzchni nanodiamentu odgrywają kluczową rolę w ułatwianiu wzrostu otoczek krzemionkowych. Ustalili, że wprowadzenie wodorotlenku amonu z etanolem podczas procesu powlekania prowadzi do wytworzenia tych grup alkoholowych.

Aby zbadać powierzchnie ukryte pod powłoką krzemionkową, naukowcy z SJSU wykorzystali urządzenia rentgenowskie SSRL. Wykorzystali czujnik krawędzi przejściowej, czyli superczuły termometr, do wykrywania zmian temperatury i przekształcania ich w energię promieniowania rentgenowskiego. Za pomocą spektroskopii absorpcyjnej promieniowania rentgenowskiego (XAS) zespół zbadał powierzchnie nanodiamentów i zmierzył grubość powłoki krzemionkowej w skali nanometrowej. Wyniki wykazały skuteczność XAS w badaniu zanurzonych materiałów, takich jak nanodiamenty.

Wiedza zdobyta dzięki zrozumieniu mechanizmu wiązania nanodiamentów pokrytych krzemionką otwiera przed badaczami nowe możliwości. Abraham Wolcott, główny badacz badania, planuje zbadać zastosowanie innych materiałów, takich jak tlenki tytanu i cynku, do powlekania nanodiamentów. Te alternatywne powłoki mogą jeszcze bardziej rozszerzyć zastosowanie nanodiamentów w wykrywaniu kwantowym i znakowaniu biologicznym.

Wyniki tych badań dostarczają cennych informacji na temat chemii powłok nanodiamentowych i oferują możliwości optymalizacji otoczki krzemionkowej i odkrywania innych materiałów powłokowych. Dzięki lepszemu zrozumieniu mechanizmu chemicznego stojącego za nanodiamentami pokrytymi krzemionką badacze mogą w dalszym ciągu uwalniać potencjał tych maleńkich diamentów do zastosowań w obliczeniach kwantowych i bioznakowaniu.

Źródło:

– Perla J. Sandoval i in., Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights in Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscenceau.3c00033