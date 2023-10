Odkrywanie ukrytych tajemnic genetycznych zagrożonych gatunków

Międzynarodowa współpraca rozpoczęła niezwykłą misję mającą na celu odkrycie sekretów genetycznych zagrożonych gatunków Ziemi. Zespół ds. różnorodności biologicznej i genomiki ochrony przyrody na Uniwersytecie Connecticut, we współpracy z firmą Oxford Nanopore Technologies i Służbą Leśną Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, stoi na czele inicjatywy mającej na celu mapowanie DNA pomijanych, zagrożonych gatunków.

Projekt rozpoczął się od stworzenia przez grupę studentów mapy DNA zagrożonego drzewa piżmowego. Drzewo piżmowe, pochodzące z Ameryki Północnej, stoi w obliczu spadku populacji z powodu importowanego grzyba z Azji. Sekwencjonując genom drzewa piżmowego, badacze mają nadzieję uzyskać wgląd w mechanizmy jego przetrwania i potencjalnie ocalić gatunek przed wyginięciem.

Ten przełomowy wysiłek to dopiero początek. Zespół planuje sekwencjonowanie DNA innych zagrożonych gatunków, takich jak jesion dyniowy, koralowce głębinowe i kakadu czerwonolistna. W ramach tych kompleksowych badań naukowcy chcą stworzyć bibliotekę informacji genetycznych, która będzie mogła pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących renowacji i konserwacji.

Wiele z tych gatunków nie zostało szeroko zbadanych naukowo, a ich sekwencje DNA są w dużej mierze nieznane. Dzięki sekwencjonowaniu genomów zagrożonych gatunków naukowcy mogą lepiej zrozumieć ich unikalne cechy i zidentyfikować geny, które przyczyniają się do ich przetrwania.

Jednym z fascynujących aspektów tych badań jest różnorodność ploidii obserwowana u tych gatunków. Większość zwierząt jest diploidalna i ma dwie kopie każdego chromosomu, podczas gdy niektóre rośliny mogą być tri- lub tetraploidalne. Uważa się jednak, że jesion dyniowy poddawany sekwencjonowaniu w tym roku jest oktaploidalny, co przekracza oczekiwania i rodzi intrygujące pytania dotyczące jego genetyki.

Wpływ tego projektu wykracza poza ochronę różnorodności biologicznej. Zapewnia także studentom studiów licencjackich cenne doświadczenia badawcze w świecie rzeczywistym, umożliwiając im wniesienie wkładu w badania naukowe i wysiłki na rzecz ochrony przyrody.

FAQ:

P: Co to jest DNA?

Odp.: DNA, czyli kwas dezoksyrybonukleinowy, to cząsteczka zawierająca genetyczne instrukcje dotyczące rozwoju, wzrostu i reprodukcji. Składa się z nukleotydów i tworzy strukturę podwójnej helisy. DNA jest obecne w prawie każdej komórce organizmu.

P: Co to jest gatunek?

O: Gatunek to grupa żywych organizmów, które mają wspólne cechy i mogą się krzyżować, dając płodne potomstwo. Jest to podstawowe pojęcie w biologii stosowane do klasyfikacji i organizowania różnorodności życia.

P: W jaki sposób sekwencjonowanie DNA pomaga zagrożonym gatunkom?

Odp.: Sekwencjonowanie DNA zagrożonych gatunków zapewnia wgląd w mechanizmy ich przetrwania i identyfikuje cechy genetyczne, które przyczyniają się do ich odporności. Informacje te mogą pomóc w wysiłkach ochronnych i potencjalnie uratować gatunki przed wyginięciem.

P: Dlaczego mapowanie DNA zagrożonych gatunków jest ważne?

Odp.: Mapowanie DNA zagrożonych gatunków pomaga w stworzeniu biblioteki informacji genetycznych, która może pomóc w podejmowaniu decyzji o restytucji i ochronie. Wnosi także wkład w wiedzę naukową, odkrywając nowe informacje na temat unikalnego składu genetycznego tych gatunków.