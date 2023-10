Naukowcy odkryli, że aktywność tektoniczna jest przyczyną największego trzęsienia ziemi na Marsie

By

Lądownik NASA InSight wykrył na Marsie trzęsienie ziemi o magnitudzie 4.7 w skali Richtera, które jest największym trzęsieniem, jakie kiedykolwiek zarejestrowano na planecie. Poprzednie teorie sugerowały, że „trzęsienia Marsa” były spowodowane uderzeniami meteorytów, ale brak krateru uderzeniowego doprowadził naukowców do wniosku, że trzęsienie było spowodowane aktywnością tektoniczną we wnętrzu Marsa. Odkrycie to pozwala lepiej zrozumieć procesy geologiczne planety.

Odkrycie podważa pogląd, że Mars jest geologicznie nieaktywny. Podczas gdy trzęsienia ziemi na Ziemi powstają w wyniku ruchu płyt tektonicznych, Mars ma jedną stałą płytę, a mimo to na planecie nadal występują aktywne uskoki. Mars stopniowo się kurczy i ochładza, co powoduje ruch w skorupie, powodując trzęsienia.

Ustalono, że epicentrum trzęsienia ziemi znajduje się w regionie Al-Qahira Vallis na południowej półkuli Marsa. Wyemitował więcej energii niż wszystkie inne trzęsienia ziemi wykryte przez InSight razem wzięte. Początkowo sygnatura sejsmiczna trzęsienia przypominała ślady dwóch poprzednich uderzeń meteorytów wykrytych przez lądownik. Jednak dalsza analiza i poszukiwanie cech powierzchni wykluczyły wpływ jako przyczynę.

Odkrycie to ma ważne implikacje dla przyszłych misji na Marsa. Zrozumienie aktywności sejsmicznej Marsa ma kluczowe znaczenie dla eksploracji planety przez człowieka. Chociaż to konkretne trzęsienie nie miałoby katastrofalnych skutków na Ziemi, podkreśla potrzebę zbadania i planowania potencjalnych zagrożeń sejsmicznych podczas wysyłania ludzi na Marsa.

Odkrycie to przyczynia się również do odkrycia historii geologicznej i ewolucji Marsa. Dzięki lepszemu zrozumieniu aktywności sejsmicznej na planecie naukowcy mogą uzyskać wgląd w jej wewnętrzną strukturę i to, jak zmieniała się ona na przestrzeni czasu.

Źródła:

– Listy z badań geofizycznych

– Misja NASA InSight