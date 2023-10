Nowe badanie ujawnia, że ​​starożytne zwierzęta morskie uległy zmianom klimatycznym

Przełomowe badania rzuciły światło na zagadkę zniknięcia fauny i flory Malvinoxhosan, starożytnej grupy zwierząt morskich, która zniknęła z superkontynentu Gondwany ponad 390 milionów lat temu. Naukowców od dawna zastanawiało nagłe wyginięcie tych zwierząt, jednak według najnowszych badań opublikowanych w czasopiśmie Earth Science Reviews palec winy wskazuje obecnie bezpośrednio na zmiany klimatyczne.

Gondwana, która istniała od około 550 milionów lat temu do 180 milionów lat temu, obejmowała dzisiejszą Amerykę Południową, Afrykę, Australię, Arabię, Madagaskar, Indie i Antarktydę. To właśnie w tej różnorodnej i starożytnej części świata flora Malvinoxhosan kwitła aż do nagłego upadku.

Badanie pokazuje, że za wymieranie odpowiedzialny był stopniowy spadek poziomu mórz na przestrzeni 5 milionów lat. Chociaż samo obniżenie poziomu wody nie było bezpośrednią przyczyną, doprowadziło do znaczących zmian klimatycznych, do których zwierzęta morskie nie były w stanie się przystosować. Zakłócenie prądów oceanicznych w pobliżu bieguna południowego spowodowało wymieszanie się wód ciepłych i zimnych, niekorzystnie wpływając na ekosystem tych stworzeń zamieszkujących zimną wodę.

„Wrażliwość środowisk i ekosystemów polarnych na zmiany poziomu morza i temperatury jest oczywista” – stwierdził Cameron Penn-Clarke, główny autor badania i naukowiec zajmujący się ewolucją na Uniwersytecie Witwatersrand w Johannesburgu. Zniknięcie fauny i flory Malvinoxhosan uwydatnia trwałe konsekwencje, które mogą wystąpić w przypadku zmian środowiskowych.

Ta starożytna „zagadka morderstwa” stanowi wyraźne przypomnienie obecnego kryzysu różnorodności biologicznej, przed którym stoi nasza planeta. W miarę jak cieplejsze wody stają się coraz powszechniejsze ze względu na zmianę klimatu, wyspecjalizowane gatunki morskie są zastępowane gatunkami bardziej uniwersalnymi, lepiej przystosowanymi do przetrwania w zmieniających się warunkach.

Wyniki tego badania skłaniają nas do refleksji nad kruchością i wzajemnymi powiązaniami ekosystemów, podkreślając pilną potrzebę zajęcia się kryzysem klimatycznym, przed którym stoimy. Rozumiejąc przeszłość, możemy się dostosować i pracować na rzecz zrównoważonej przyszłości dla całego życia na tej planecie.

