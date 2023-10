Nowe dowody potwierdzają znaczenie starożytnych śladów w Nowym Meksyku

Niedawne odkrycie skamieniałych śladów w Nowym Meksyku przykuło uwagę archeologów i może zmienić nasze rozumienie historii ludzkości. Ślady, których wiek szacuje się na 21,000 23,000–XNUMX XNUMX lat według datowania radiowęglowego, dostarczają kluczowych informacji na temat harmonogramu osadnictwa ludzkiego w obu Amerykach.

Ślady stóp znalezione w Kotlinie Tularosa w pobliżu starożytnego jeziora w Parku Narodowym White Sands początkowo spotkały się ze sceptycyzmem co do ich wieku. Jednak nowe badania dostarczyły dwóch linii dowodów potwierdzających pierwotne daty. Pierwsza linia dowodów obejmuje datowanie radiowęglowe pyłków drzew iglastych, co pozwala uniknąć niedokładności, które mogą wystąpić podczas datowania roślin wodnych. Wyniki datowania pyłkowego odpowiadały wiekowi zakonserwowanych nasion.

Druga linia dowodów wykorzystywała technikę datowania znaną jako luminescencja stymulowana optycznie, która określała, kiedy ziarna kwarcu w osadzie po raz ostatni były wystawione na działanie światła słonecznego. Metoda ta wskazała minimalny wiek kwarcu na 21,500 XNUMX lat, co dodatkowo potwierdza wczesny harmonogram obecności człowieka.

Znaczenie tych śladów polega na tym, że cofają historię osadnictwa ludzkiego w obu Amerykach. Wcześniej sądzono, że ludzie przybyli do tego regionu po tym, jak masywne pokrywy lodowe zablokowały przejście do Ameryki Północnej. Jednak odkrycie tych śladów sugeruje, że ludzie przybyli na Ziemię wcześniej, niż wcześniej sądzono.

Badanie rodzi pytania o to, jak ludzie po raz pierwszy wyemigrowali do obu Ameryk. Nie jest jasne, czy pierwsi ludzie przybyli z Azji łodzią, czy przeprawili się przez most lądowy. Co więcej, nie jest pewne, czy podróż odbyła jedna czy wiele populacji wczesnych współczesnych ludzi.

Choć badania te rzucają światło na ewolucję człowieka, w kwestii kolonizacji obu Ameryk wciąż pozostaje wiele do odkrycia. Wyniki tego badania zdecydowanie wskazują na obecność człowieka podczas maksimum ostatniego zlodowacenia, czyli okresu, gdy duże pokrywy lodowe pokrywały części Ameryki Północnej. Sugeruje to, że ludzie, którzy pozostawili te ślady, przybyli znacznie wcześniej, niż wcześniej sądzono.

Ogólnie rzecz biorąc, odkrycie tych starożytnych śladów i późniejsze badania potwierdzają koncepcję wcześniejszej obecności człowieka w obu Amerykach. Odkrycie to jest istotne nie tylko dla archeologów, ale także dla zrozumienia migracji ludzi i adaptacji do nowych środowisk. Kontynenty amerykańskie stanowiły ostatnią granicę w globalnej podróży współczesnego człowieka, a te ślady dają wgląd w wyzwania i możliwości, przed którymi stanęli nasi przodkowie.

[Źródła:

– Badanie przeprowadzone przez Kathleen Springer, geolog badawczy w US Geological Survey i współautorkę, opublikowane w czasopiśmie Science

– Komentarz Bente Philippsena, profesora nadzwyczajnego i eksperta w zakresie datowania radiowęglowego na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii]