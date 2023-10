Naukowcy odkryli repozycjonowanie centromerów w genomie soi

Niedawne badania przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Genetyki i Biologii Rozwoju Chińskiej Akademii Nauk rzuciły światło na zjawisko repozycji centromerów w genomie soi. Zmiana położenia centromerów polega na tworzeniu nowych centromerów w różnych miejscach na chromosomach bez zmiany sekwencji genetycznych. Wiadomo, że proces ten odgrywa kluczową rolę w ewolucji genomu i specjacji gatunków ssaków.

W swoim badaniu naukowcy przeanalizowali struktury centromerów 27 odmian soi, w tym soi dzikiej, odmian lądowych i odmian. Wykorzystując dane CENH3-ChIP-seq, zidentyfikowali dwa nowe satelity centromerowe powiązane z chromosomem 1, ujawniając znaczące rearanżacje w strukturach centromerowych tego chromosomu podczas różnych akcesji. Naukowcy zaobserwowali wysoką częstotliwość repozycji centromerów na 14 z 20 chromosomów, przy czym wiele nowo powstałych centromerów znajdowało się w pobliżu centromerów natywnych.

Naukowcy przeprowadzili także eksperymenty z hybrydyzacją, krzyżując dwie frakcje z niedopasowanymi centromerami. Wyniki pokazały, że znaczna część centromerów w kolejnym pokoleniu uległa zmianom zarówno pod względem wielkości, jak i położenia w porównaniu z ich odpowiednikami rodzicielskimi. Podkreśla to rolę satelitów centromerów w organizacji i stabilności centromerów.

To przełomowe badanie nie tylko ujawnia powszechne zjawisko zmiany położenia centromerów w genomie soi, ale także podkreśla znaczenie satelitów centromerów w kontrolowaniu pozycji centromerów i wspieraniu ich krytycznych funkcji. Odkrycia przyczyniają się do lepszego zrozumienia ewolucji genomu soi i mają wpływ na dziedziny genetyki i biologii rozwoju.

Źródła:

Yang Liu i in., Pan-centromer ujawnia powszechną zmianę położenia centromerów w genomach soi, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2310177120

Chińska Akademia Nauk

Phys.org