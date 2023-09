Tygrys tasmański: naukowcom udało się odzyskać RNA z gatunków wymarłych

Dokonując wielkiego przełomu, naukowcom udało się wyekstrahować RNA z zachowanych okazów tygrysa tasmańskiego, wymarłego torbacza pochodzącego z 1891 r. Jest to pierwszy przypadek odzyskania RNA, mniej stabilnego materiału genetycznego niż DNA, od wymarłego gatunku. Okazy przechowywano w muzeum w Sztokholmie w Szwecji.

Odzyskanie RNA z okazów tygrysa tasmańskiego dostarcza cennych informacji na temat biologii i metabolizmu tych wymarłych zwierząt. Sekwencjonowanie RNA dostarcza informacji na temat uzupełnień genów i aktywności genów, które są niezbędne do zrozumienia cech i cech charakterystycznych wymarłych gatunków.

Wcześniej z powodzeniem ekstrahowano DNA ze starożytnych organizmów, ale to badanie pokazuje potencjał odzyskiwania RNA z wymarłych gatunków. Konserwacja okazów tygrysa tasmańskiego pomimo przechowywania w szafce w temperaturze pokojowej podważa założenie, że w takich warunkach RNA ulega szybkiej degradacji. Odkrycie to otwiera nowe możliwości badania i odtwarzania wymarłych gatunków.

Poza znaczeniem dla zrozumienia wymarłych gatunków, zdolność do odzyskiwania RNA ze starożytnych wirusów może pomóc w badaniu przeszłych pandemii. RNA odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu informacji genetycznej otrzymanej z DNA, umożliwiając syntezę białek i regulując metabolizm komórkowy.

Tygrys tasmański, znany również jako wilk workowaty, był głównym drapieżnikiem zamieszkującym Australię i pobliskie wyspy, dopóki działalność człowieka nie doprowadziła go do wyginięcia. Przybycie ludzi do Australii około 50,000 18 lat temu, a następnie kolonizacja europejska w XVIII wieku, doprowadziło do spadku populacji i ostatecznie wyginięcia tygrysa tasmańskiego. Uznano ich za zagrożenie dla bydła i wyznaczono nagrodę za ich głowy. Ostatni znany tygrys tasmański zmarł w niewoli w 1936 roku.

W ramach inicjatyw prywatnych podjęto wysiłki mające na celu „wyginięcie” niektórych gatunków, w tym tygrysa tasmańskiego. Chociaż odtworzenie wymarłych gatunków od żyjących krewnych stwarza wyzwania, niniejsze badanie podkreśla znaczenie dalszych badań nad biologią wymarłych zwierząt.

