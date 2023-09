Naukowcy wyodrębnili RNA z wymarłego tygrysa tasmańskiego

Naukowcom po raz pierwszy udało się wyodrębnić RNA z wymarłego gatunku. Wilk workowaty, znany również jako tygrys tasmański, był mięsożernym torbaczem, który wyginął w 1936 roku. Zespołowi badaczy z Uniwersytetu Sztokholmskiego i Centrum Paleogenetyki w Sztokholmie udało się odzyskać RNA ze 130-letniego okazu workowatego w sztokholmskim muzeum Muzeum Historii Naturalnej.

RNA (kwas rybonukleinowy) to cząsteczka, która odgrywa kluczową rolę w syntezie białek i przenosi materiał genetyczny w niektórych wirusach. Naukowcom udało się zsekwencjonować RNA ze skóry i tkanki mięśni szkieletowych okazu workowatego. Ten przełom umożliwia naukowcom zbadanie biologii i metabolizmu komórek tygrysa tasmańskiego przed ich wyginięciem.

Polowano na wilka workowatego i obwiniano go o zabijanie zwierząt gospodarskich na Tasmanii, co doprowadziło do jego wyginięcia. Do jego upadku przyczyniła się również utrata siedlisk i wprowadzone choroby. Niedawne wysiłki Colossal Biosciences mające na celu wyginięcie mają na celu stworzenie gatunku zastępczego wilka workowatego i ponowne wprowadzenie go do pierwotnego siedliska. Badania RNA przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu w Sztokholmie nie skupiały się jednak na przeciwdziałaniu wyginięciu.

Możliwość odzyskania RNA z wymarłych gatunków otwiera możliwości dalszych badań. Naukowcom być może uda się odzyskać RNA innych wymarłych zwierząt, a nawet starożytnych wirusów znajdujących się w zbiorach muzealnych. Może to zapewnić wgląd w ewolucję wirusów i przyczynić się do postępu w technologii edycji genów, zapłodnieniu in vitro i analizie obliczeniowej danych genetycznych.

W ostatnich latach badania starożytnego DNA poczyniły znaczne postępy, a odzyskanie RNA z wymarłych gatunków może utorować drogę dalszym odkryciom. Ponieważ w muzeach znajduje się wiele wymarłych stworzeń, ekstrakcja RNA z innych gatunków może wkrótce stać się rzeczywistością.

Źródła:

– Gizmodo: [URL]

– Muzeum Narodowe Australii: [URL]

– Uniwersytet w Sztokholmie: [URL]