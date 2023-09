Dekodowanie tajemnic genetycznych wymarłego gatunku: analiza RNA tygrysa tasmańskiego

Genetycy dokonali przełomowego odkrycia, izolując i dekodując cząsteczki RNA ze 130-letniego okazu tygrysa tasmańskiego. To pierwszy przypadek odzyskania RNA od wymarłego zwierzęcia. Materiał genetyczny uzyskano z okazu znajdującego się w zbiorach Szwedzkiego Muzeum Historii Naturalnej. Odkrycia opublikowane w czasopiśmie naukowym Genome Research rzucają światło na funkcjonowanie genów dawno wymarłego tygrysa tasmańskiego.

Tygrys tasmański, czyli wilk workowaty, był drapieżnikiem torbaczem, który wyginął około 2,000 lat temu, z wyjątkiem populacji na Tasmanii, na którą później polowano aż do wyginięcia. Główny autor badania, Emilio Mármol Sánchez, stwierdził, że chociaż ponowne wprowadzenie gatunku nie było celem badań, głębsze zrozumienie struktury genetycznej tygrysa tasmańskiego mogłoby pomóc w wysiłkach na rzecz wskrzeszenia zwierzęcia.

Andrew Pask, który kieruje Laboratorium Badań nad Zintegrowaną Odbudową Genetyczną Thylacine, określił badanie jako przełomowe, ponieważ pokazuje, że RNA można ekstrahować ze starych próbek muzealnych i starożytnych. Odkrycie to zwiększy wiedzę naukowców na temat biologii wymarłych zwierząt i usprawni rekonstrukcję wymarłych genomów.

W przeciwieństwie do DNA, RNA jest tymczasową kopią fragmentu DNA i jest bardziej kruche i szybko się rozpada. W przeszłości uważano, że RNA nie jest trwałe. Jednak w 2019 roku badacze zsekwencjonowali RNA ze skóry 14,300 XNUMX-letniego wilka zachowanej w wiecznej zmarzlinie. Obecne badanie dodatkowo potwierdza wykonalność odzyskania RNA od wymarłych zwierząt, a przyszłe wysiłki będą miały na celu odzyskanie RNA od gatunków, które wyginęły znacznie wcześniej, takich jak mamut włochaty.

Zespół badawczy z powodzeniem zsekwencjonował RNA ze skóry i tkanki mięśni szkieletowych tygrysa tasmańskiego, identyfikując geny specyficzne dla workacza. Informacje te tworzą transkryptom zwierzęcia, analogiczny do genomu zapisanego w DNA. Zrozumienie RNA umożliwia naukowcom uzyskanie pełniejszego zrozumienia biologii zwierzęcia. Mármol Sánchez posługuje się analogią do miasta, w którym każda restauracja ma dostęp do jednej gigantycznej książki kucharskiej (DNA), ale to RNA pozwala każdej restauracji tworzyć odrębne dania. Analizując RNA, naukowcy mogą odkryć skomplikowaną biologię i metabolizm komórek.

Ten przełom w rozszyfrowaniu tajemnic genetycznych wymarłego gatunku otwiera nowe możliwości badania starożytnego DNA i zrozumienia zawiłego działania dawno zaginionych stworzeń.

