Najpotężniejszy i najodleglejszy szybki wybuch radiowy, jaki kiedykolwiek wykryto

Naukowcy odkryli niedawno potężny podmuch energii, znany jako szybki rozbłysk radiowy (FRB), pochodzący z głębi wszechświata. Ten konkretny wybuch jest nie tylko najodleglejszym tego rodzaju, jaki kiedykolwiek widziano, ale jest także niezwykle potężny. Podróż wybuchu na Ziemię zajęła około ośmiu miliardów lat. W mniej niż sekundę wyemitowało taką samą ilość energii, jaką Słońce emituje przez ponad 30 lat.

Szybkie rozbłyski radiowe to intensywne wybuchy energii występujące w przestrzeni kosmicznej, a ich dokładne pochodzenie jest wciąż nieznane. Niektóre wyjaśnienia obejmują technologię pozaziemską lub gwiazdy neutronowe. Jednakże ten nowo odkryty rozbłysk wydaje się pochodzić z małej grupy łączących się galaktyk, co jest zgodne z obecnymi teoriami dotyczącymi ich źródeł. Niezwykła intensywność rozbłysków stanowi wyzwanie dla naszego obecnego zrozumienia sposobu ich emisji.

Zdolność do wykrywania i badania szybkich rozbłysków radiowych niesie ze sobą ogromny potencjał w zakresie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące kosmosu. Te rozbłyski mogą pomóc w określeniu rzeczywistej masy Wszechświata, co jest kłopotliwym badaniem, które jak dotąd przyniosło niejednoznaczne wyniki. Naukowcy uważają, że brakująca materia we wszechświecie, która stanowi ponad połowę tego, co powinno się tam znajdować, może ukrywać się w przestrzeni pomiędzy galaktykami. Dzięki wykrywaniu zjonizowanego materiału szybkie rozbłyski radiowe zapewniają wgląd w ilość materii obecnej w obszarach międzygalaktycznych.

Niedawny wybuch został początkowo zaobserwowany za pomocą teleskopu w Japonii, a następnie szczegółowo zbadany za pomocą innych teleskopów. Australijski satelita Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) umożliwił naukowcom zlokalizowanie źródła wybuchu. Dalsze badania z wykorzystaniem Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) w Chile ujawniły, że galaktyka źródłowa jest starsza i bardziej odległa niż jakiekolwiek inne odkryte do tej pory źródło FRB i prawdopodobnie znajduje się w małej grupie łączących się galaktyk.

To przełomowe odkrycie zostało udokumentowane w artykule zatytułowanym „A świetlisty szybki wybuch radiowy, który sonduje Wszechświat na przesunięciu ku czerwieni 1” opublikowanym w czasopiśmie Science.

Źródła: Nauka, Politechnika w Swinburne