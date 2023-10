Naukowcy proponują superjasne źródła światła zasilane kwazicząsteczkami

By

Naukowcy z Instituto Superior Técnico (IST) w Portugalii, Uniwersytetu w Rochester, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles i Laboratoire d'Optique Appliquée we Francji opublikowali badanie w czasopiśmie Nature Photonics, proponując wykorzystanie kwazicząstek do tworzenia superjasnych źródła światła. Te kwazicząstki, powstałe w wyniku zsynchronizowanego ruchu wielu elektronów, mają unikalne właściwości, które pozwalają im podróżować z dowolną prędkością, nawet większą niż światło, i wytrzymywać duże siły.

Kwazicząstki mają zdolność poruszania się w sposób, na który nie pozwalają prawa fizyki rządzące pojedynczymi cząstkami. Naukowcy przeprowadzili zaawansowane symulacje komputerowe na superkomputerach, aby zbadać właściwości kwazicząstek w plazmie. Odkryli obiecujące zastosowania źródeł światła opartych na kwazicząsteczkach, w tym nieniszczące obrazowanie na potrzeby skanowania wirusów, zrozumienie procesów biologicznych, produkcję chipów komputerowych i badanie zachowania materii w ciałach niebieskich.

Proponowane źródła światła oparte na kwazicząsteczkach mają kilka zalet w porównaniu z istniejącymi formami, takimi jak lasery na swobodnych elektronach. Źródła oparte na kwazicząsteczkach są znacznie mniejsze i bardziej praktyczne dla laboratoriów, szpitali i przedsiębiorstw. Przy minimalnej odległości do przebycia kwazicząstki mogą wytwarzać niezwykle jasne światło, co może potencjalnie prowadzić do znaczących postępów naukowych i technologicznych.

Badania te otwierają nowe możliwości w dziedzinie fizyki promieniowania i mogą zrewolucjonizować źródła światła, umożliwiając szeroki zakres zastosowań w różnych dziedzinach nauki i technologii.

Źródło: Uniwersytet Rochester