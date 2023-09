Naukowcy przewidują przyszły superkontynent, ale Nowa Zelandia nie będzie jego częścią

Nowo opublikowane badania sugerują, że za 250 milionów lat ląd ziemski ponownie utworzy superkontynent, łącząc siedem kontynentów w jeden ogromny ląd. Przewiduje się, że centrum tego superkontynentu będzie wokół współczesnej Afryki, przy czym Australia zderzy się z Azją, a Afryka zderzy się z Europą. Antarktyda, Ameryka Północna i Ameryka Południowa dołączą wówczas do pozostałych. Jednakże, podczas gdy te masy lądowe zbiegną się, Nowa Zelandia, znana również jako Aotearoa, pozostanie u wybrzeży Australii.

Oczekuje się, że ruch płyt tektonicznych, znany również jako dryf kontynentalny, zbliży kontynenty w ciągu następnych 250 milionów lat. Przewiduje się, że Australia przesunie się na północ, do łańcuchów wysp Azji Południowo-Wschodniej za około 25 milionów lat, ale ze względu na swoje położenie na płycie australijskiej nie oczekuje się, że Nowa Zelandia spotka się z Australią. Zamiast tego Nowa Zelandia pozostanie na australijskiej drodze na północ.

Oczekuje się, że w ciągu 75 milionów lat Nowa Zelandia dotrze do równika, mniej więcej w tym samym czasie, gdy Afryka, Azja, Australia i Europa zbiegną się, tworząc superkontynent. Następnie Nowa Zelandia będzie podążać na południe w wolniejszym tempie i ostatecznie znajdzie się pomiędzy 20 a 30 stopniami szerokości geograficznej poniżej równika.

Przewiduje się jednak, że życie w przyszłej Nowej Zelandii nie będzie przyjemne. Obecność superkontynentu na zachodzie spowoduje, że Wyspy Północne i Południowe zostaną „skąpane w gorących morzach tropikalnych”, co sprawi, że Nowa Zelandia nie będzie nadawała się do zamieszkania. Oczekuje się, że powstanie superkontynentu spowoduje uwolnienie gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, pochodzących z aktywności wulkanicznej, co doprowadzi do znacznego wzrostu globalnych temperatur.

Według modelu komputerowego za 50 milionów lat atmosfera może zawierać prawie 250% więcej dwutlenku węgla w porównaniu z obecną sytuacją. Połączenie zwiększonej ilości gazów cieplarnianych, zwiększonej energii słonecznej i braku chłodzących się mórz sprawiłoby, że superkontynent stałby się niegościnny dla większości form życia. Prawie połowa lądu zamieniłaby się w pustynię, a na wielu obszarach temperatury przekraczałyby 40 stopni Celsjusza.

Chociaż ten przyszły scenariusz wydaje się odległy, podkreśla znaczenie działań klimatycznych dla utrzymania planety w chłodniejszym i bardziej nadającym się do zamieszkania stanie. Badanie przypomina, że ​​utrzymanie gościnnego klimatu ma kluczowe znaczenie dla przetrwania i dobrostanu obecnych i przyszłych pokoleń.

Definicje:

– Superkontynent: duży obszar lądowy składający się z wielu połączonych ze sobą kontynentów.

– Ruch tektoniczny/dryf kontynentalny: stopniowy ruch i zderzenie ziemskich płyt tektonicznych.

– Gaz cieplarniany: Gaz, który przyczynia się do efektu cieplarnianego poprzez pochłanianie promieniowania podczerwonego, powodując wzrost temperatury Ziemi.

– Płaszcz: warstwa pod skorupą ziemską, która płynie powoli pod wpływem ciepła planety.

