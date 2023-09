Naukowcy obserwują stabilne ekscytony Hubbarda w izolatorze Motta

By

Zespół naukowców z California Institute of Technology, kierowany przez dr Davida Hsieha, dokonał przełomowego odkrycia w dziedzinie fizyki materii skondensowanej. Zaobserwowali dowody stabilnych ekscytonów Hubbarda w fotodomieszkowanym antyferromagnetycznym izolatorze Motta. To ekscytujące odkrycie, opublikowane w Nature Physics, oferuje nowy wgląd w zachowanie ekscytonów w materiałach, które przeciwstawiają się konwencjonalnym zasadom zachowania elektronów.

Ekscytony to cząstki złożone, które powstają, gdy elektron i dziura oddziałują siłami elektrostatycznymi. Występują zazwyczaj w materiałach półprzewodnikowych i zostały dobrze zbadane. Jednak ich zachowanie zmienia się, gdy wkraczamy w sferę izolatorów Motta. Izolatory Motta to materiały, które w wyniku silnych oddziaływań kulombowskich wpychają elektrony do określonych miejsc sieci, tworząc wyraźną przerwę wzbronioną. W izolatorach Motta może pojawić się ekscyton Hubbarda, nowa kwazicząstka. Istnienie stabilnych ekscytonów Hubbarda w postaci kwazicząstek było przedmiotem teorii od dawna, ale pozostawało kwestią otwartą.

Dr Hsieh i jego zespół byli zmotywowani do badania tych układów ze względu na zainteresowanie materiałami z silnie oddziałującymi elektronami. Izolatory Motta, ze swoim unikalnym pasmem wzbronionym i porządkiem antyferromagnetycznym, zapewniły idealne środowisko do badania ekscytonów Hubbarda. Oddziaływania antyferromagnetyczne zachodzą, gdy spiny sąsiednich elektronów ustawiają się w przeciwnych kierunkach, tworząc porządek magnetyczny w materiale.

Wykrywanie i zrozumienie ekscytonów Hubbarda stanowi wyzwanie ze względu na złożone wzajemne oddziaływanie oddziaływań elektronowych, porządek antyferromagnetyczny i krótkotrwały charakter tych ekscytonów. Zespół opracował jednak układ eksperymentalny wykorzystujący izolator Motta Sr2IrO4 i spektroskopię terahercową do rejestrowania przejściowej odpowiedzi materiału w czasie rzeczywistym. Wyniki wykazały charakterystyczny odcisk palca, który potwierdził istnienie płynu ekscytonowego Hubbarda w Sr2IrO4.

Odkrycie stabilnych ekscytonów Hubbarda w izolatorach Motta otworzyło nowe możliwości zarówno w zakresie podstawowego zrozumienia, jak i praktycznych zastosowań. Przyszłe badania mogłyby skupić się na zrozumieniu mechanizmów wiązania ekscytonów Hubbarda, ich interakcji z różnymi stanami magnetycznymi oraz ich potencjalnych zastosowań technologicznych. To przełomowe badanie oznacza znaczny postęp w naszej wiedzy o ekscytonach i ich zachowaniu w złożonych materiałach.

– Artykuł oryginalny: Nature Physics (DOI: 10.1038/s41567-023-02187-0)