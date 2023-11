Zaskakujące odkrycie: mieszki włosowe odgrywają kluczową rolę w wyczuwaniu delikatnego dotyku

Przełomowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Imperial College w Londynie ujawniło nowy, fascynujący wgląd w nasz zmysł dotyku. Do tej pory powszechnie uważano, że wrażenia mogą być przekazywane wyłącznie poprzez zakończenia nerwowe znajdujące się w skórze i otaczających ją mieszkach włosowych. Jednak to badanie ujawnia zupełnie inną ścieżkę, dzięki której możemy postrzegać lekkie dotknięcia – bezpośrednio przez same nasze mieszki włosowe.

Zespół zastosował innowacyjną metodę sekwencjonowania RNA i odkrył, że komórki w określonej części mieszków włosowych, zwanej zewnętrzną osłonką korzenia (ORS), posiadają wyższą koncentrację receptorów wrażliwych na dotyk w porównaniu z odpowiadającymi im komórkami w skórze. Aby dokładniej zbadać to zjawisko, naukowcy hodowali w laboratorium kultury ludzkich komórek mieszków włosowych wzdłuż nerwów czuciowych. Co ciekawe, gdy mechanicznie stymulowano komórki mieszków włosowych, aktywowano także sąsiednie nerwy czuciowe, co potwierdzało rejestrację dotyku.

Co ciekawe, eksperymenty ujawniły również uwalnianie neuroprzekaźników, mianowicie serotoniny i histaminy, przez komórki ORS poprzez maleńkie woreczki zwane pęcherzykami. Wysyłając sygnały do ​​otaczających komórek, te neuroprzekaźniki przyczyniają się do przekazywania informacji związanych z dotykiem. Naukowcy są zachwyceni tym odkryciem, podkreślając, że rodzi ono wiele pytań na temat dokładnej roli komórek ORS i zachęca do dalszych badań nad tym, jak nasza skóra postrzega dotyk.

Mechanoreceptory to wyspecjalizowane komórki nerwowe odpowiedzialne za odczuwanie dotyku. Te mechanoreceptory umożliwiają nam odbieranie szerokiego zakresu wrażeń, od delikatnego powiewu po mocny ucisk. W tym konkretnym badaniu stwierdzono, że komórki mieszków włosowych wchodzą w specyficzną interakcję z mechanoreceptorami niskoprogowymi (LTMR), które są w stanie wykryć lekki dotyk.

Chociaż znaczenie owłosienia na ciele w percepcji dotykowej było już znane, niniejsze badanie sięga głębiej w skomplikowane interakcje biologiczne między komórkami ORS i LTMR, wykraczające poza prostą reakcję mechaniczną. Jednak przyczyny tego zjawiska pozostają zagadką, którą badacze pragną rozwiązać. Ciekawym kierunkiem badań jest to, czy mieszki włosowe aktywują określone typy nerwów czuciowych w ramach nieznanego jeszcze i unikalnego mechanizmu.

Co więcej, eksperymenty ujawniły uderzającą rozbieżność w przypadku zastępowania komórek skóry komórkami mieszków włosowych. W tym przypadku uwolniona została histamina, ale poziom serotoniny był minimalny. Ta intrygująca rozbieżność sugeruje, że istnieje coś odrębnego w funkcjonowaniu komórek ORS.

Konsekwencje tego badania wykraczają poza nasze rozumienie percepcji dotyku. Ponieważ histamina odgrywa kluczową rolę w różnych stanach zapalnych skóry, takich jak egzema, dalsze badania nad tym, w jaki sposób mieszki włosowe wykrywają dotyk, mogą potencjalnie utorować drogę do ulepszonych metod leczenia i środków zapobiegawczych.

To przełomowe badanie, rzucające światło na zawiłe zdolności mieszków włosowych w zakresie wyczuwania dotyku, oferuje ekscytujące możliwości dla przyszłych badań zarówno w dziedzinie neurologii, jak i dermatologii. Wyniki badania opublikowano w cenionym czasopiśmie naukowym Science Advances.