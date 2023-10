Naukowcy opracowują biopowłokę za pomocą farby, która uzupełnia powietrze w siedlisku na Marsie

Naukowcy opracowali biopowłokę o nazwie Green Living Paint, którą można wprowadzić do siedliska na Marsie w celu uzupełnienia powietrza. Biopowłoka zawiera rodzaj bakterii o nazwie Chroococcidiopsis cubana, które wykorzystują unikalną formę fotosyntezy, aby przetrwać w ekstremalnych warunkach. W ramach tego procesu bakteria ta pobiera dwutlenek węgla (CO2) i uwalnia tlen. Zespół kierowany przez mikrobiologa Simone Krings z Uniwersytetu w Surrey w Wielkiej Brytanii miał na celu stworzenie trwałej i przyjaznej dla środowiska matrycy biopowłokowej dla bakterii.

Biopowłokę opracowano poprzez zmieszanie lateksu z cząsteczkami nanoglinki w celu uzyskania porowatej, a jednocześnie wytrzymałej mechanicznie struktury. Naukowcy obserwowali powłokę przez 30 dni i odkryli, że stale uwalnia ona do 0.4 grama tlenu na gram biomasy dziennie, absorbując CO2. Ta zrównoważona metoda ma konsekwencje dla eksploracji kosmosu, a także stanowi odpowiedź na obawy związane z rosnącymi emisjami i niedoborami wody na Ziemi.

Chociaż obecna produkcja tlenu sama w sobie nie jest wystarczająca dla siedliska na Marsie, może znacznie zmniejszyć ilość tlenu potrzebnego do transportu misji kosmicznych. Zdolność Chroococcidiopsis cubana do przetrwania w ekstremalnych warunkach czyni go potencjalnym kandydatem do kolonizacji Marsa. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Microbiology Spectrum.

