Naukowcy zidentyfikowali bliznę genetyczną, która pomaga bakteriom zapalenia płuc rozwijać oporność na antybiotyki

Naukowcy z Uniwersytetu w Sheffield dokonali ważnego odkrycia, które rzuca światło na to, w jaki sposób bakterie wywołujące zapalenie płuc rozwijają oporność na antybiotyki. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie PNAS naukowcy zidentyfikowali bliznę genetyczną pozostającą w genomach bakterii, gdy stają się one oporne na leczenie antybiotykami. Zrozumienie tej ewolucyjnej bramy umożliwi naukowcom przewidzenie, które szczepy zapalenia płuc staną się w przyszłości wysoce oporne, co umożliwi wdrożenie środków kontrolnych chroniących życie pacjentów.

Zapalenie płuc jest poważną infekcją i trzecią najczęstszą przyczyną zgonów w populacji Wielkiej Brytanii. Jedną z bakterii odpowiedzialnych za te zakażenia jest Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae). Antybiotyki podaje się zazwyczaj w celu wyeliminowania bakterii, jednak u tych bakterii występuje coraz większa oporność, co stanowi długoterminowe zagrożenie dla skuteczności leczenia pacjenta.

Badania przeprowadzone przez zespół z Sheffield skupiały się na mutacjach zwanych pde1, które pełnią rolę ewolucyjnej bramy dla komórek S.pneumoniae do nabycia oporności na antybiotyki. Identyfikacja tej blizny genetycznej stanowi znaczący postęp w zrozumieniu pojawiania się oporności i możliwości jej przewidywania.

Dr Andrew Fenton, główny autor badania, podkreślił znaczenie tego odkrycia w zwalczaniu oporności na antybiotyki. Wyjaśnił, że zrozumienie, jak powstaje oporność, pozwala na identyfikację niebezpiecznych szczepów bakterii i wdrożenie środków kontroli, aby zapobiec ich rozprzestrzenianiu się.

Podczas gdy w poprzednich badaniach sprawdzano związek między powiązaniem genomu a opornością na antybiotyki u S.pneumoniae, badanie to oznacza znaczną poprawę w molekularnym zrozumieniu oporności. Identyfikacja pde1 służy poszerzeniu ograniczonej liczby znanych mutacji, które promują oporność tej bakterii na antybiotyki.

Badanie to dostarcza cennych informacji na temat mechanizmów rozwoju oporności na antybiotyki u bakterii wywołujących zapalenie płuc. Rozumiejąc te procesy, badacze mogą pracować nad opracowaniem skutecznych strategii zwalczania tego rosnącego problemu zdrowia publicznego.

Źródła:

– Utrata funkcji Pde1 działa jako ewolucyjna brama do oporności na penicylinę u Streptococcus pneumoniae, Proceedings of the National Academy of Sciences

– Uniwersytet w Sheffield