Międzynarodowy zespół kończy sekwencjonowanie chromosomu Y, ujawniając nowe geny kodujące białka

Międzynarodowy zespół naukowców pomyślnie zakończył sekwencjonowanie chromosomu Y, męskiego chromosomu płciowego. Przełomowe badania doprowadziły także do odkrycia 41 dodatkowych genów kodujących białka, otwierając nowe możliwości dalszych badań nad ryzykiem chorób i biologią człowieka.

Do niedawna w genomie referencyjnym brakowało znacznej części chromosomu Y, co stanowiło wyzwanie dla badaczy. Jednak postęp w technologii i algorytmach bioinformatycznych pozwolił zespołowi pokonać tę przeszkodę i w pełni zsekwencjonować męski chromosom płciowy.

Sekwencjonowanie chromosomu Y dodało 30 milionów nowych zasad do odniesienia do ludzkiego genomu. Dodatkowo ujawniono 41 nieznanych wcześniej genów kodujących białka. Ta kompleksowa sekwencja chromosomu Y stanowi cenne źródło do badania zmian genetycznych, które mogą wpływać na ludzkie cechy i choroby.

Struktura chromosomu Y, która przez dziesięciolecia pozostawała nieuchwytna, jest teraz lepiej poznana. Dzięki sekwencjonowaniu uzyskano schemat połączeń przełączników genetycznych aktywowanych przez chromosom Y, z których wiele ma kluczowe znaczenie dla rozwoju mężczyzny. Naukowcy mogą teraz wykorzystać tę mapę do zbadania wkładu genetycznego w reprodukcję i inne cechy charakterystyczne dla samców.

Proces sekwencjonowania był szczególnie trudny ze względu na powtarzające się wzorce molekularne i sekwencje palindromowe występujące w chromosomie Y. Nowa metoda sekwencjonowania pozwoliła jednak naukowcom zidentyfikować i zrozumieć te złożone sekwencje, zapewniając pełniejszy obraz męskiego chromosomu płciowego.

Ukończenie sekwencji chromosomu Y było możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi ponad 100 badaczy z całego świata. Badaniami kierował Narodowy Instytut Badań nad Ludzkim Genomem i konsorcjum Telomer-Telomere.

To znaczące osiągnięcie znacznie pogłębi naszą wiedzę na temat biologii człowieka i może przyczynić się do przełomu w badaniach nad rakiem. Co więcej, można teraz dokładniej zbadać zmienność obserwowaną w chromosomie Y między poszczególnymi osobnikami, co potencjalnie może prowadzić do lepszego zrozumienia ryzyka choroby.

Zakończenie sekwencjonowania chromosomu Y stanowi kamień milowy w genomice i przygotowuje grunt pod przyszłe odkrycia w tej dziedzinie. Naukowcy mogą teraz projektować eksperymenty sprawdzające wpływ i funkcję wcześniej niezbadanych części chromosomu Y, rzucając światło na jego rolę dla zdrowia i rozwoju człowieka.

Źródła:

