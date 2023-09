Pasożytnicze robaki manipulują mrówkami, aby poruszać się po źdźbłach trawy

By

Niedawne badania wykazały, że pasożytnicze robaki zwane przywrami wątrobowymi lancetowymi mają bardziej wyrafinowaną strategię zakażania mrówek, niż wcześniej sądzono. Robaki te zmuszają mrówki do wspinania się po źdźbłach trawy, a następnie zejścia na dół, gdy robi się zbyt gorąco. Celem tej manipulacji jest zwiększenie ryzyka zjedzenia mrówek przez większe zwierzęta, co umożliwi robakom kontynuowanie cyklu życiowego.

Przywry wątrobowe lancetowate żyją głównie wewnątrz krów lub innych pasących się przeżuwaczy w wieku dorosłym. Robaki składają jaja w trawie wraz z odchodami krowy, które następnie są zjadane przez ślimaki. Wewnątrz ślimaków robaki osiągają kolejne stadium larwalne i rozmnażają się bezpłciowo. Ślimaki reagują na inwazję, tworząc wokół robaków cysty, które ostatecznie są wydalane i połykane przez mrówki wraz z larwami robaków.

Wewnątrz mrówki larwy wchodzą w kolejny etap życia. Większość migruje do żołądka mrówki, ale jedna przedostanie się do mózgu i przejmie kontrolę. Zainfekowana mrówka jest następnie zmuszona wspiąć się na szczyt źdźbła trawy i przyczepić się, dając większym zwierzętom możliwość zjedzenia mrówki i robaków. Robaki w końcu osiągają dorosłość w swoim ostatnim żywicielu, przemieszczają się do wątroby, żerują, łączą się w pary i składają jaja, aby wznowić cykl.

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Kopenhadze postanowił dokładniej zbadać ten złożony proces. Przebadali ponad tysiąc zakażonych mrówek w lesie w Danii i odkryli, że największy wpływ na zachowanie mrówek ma temperatura. Mrówki pozostawały na trawie w chłodne dni, ale w ciepłe dni pełzały z powrotem. Sugeruje to, że robaki manipulują mrówkami w nocy i rano, umieszczając je na trawie, gdy pasące się zwierzęta są aktywne, a następnie chronią je przed słońcem w ciągu dnia.

Odkrycia te podkreślają złożoność zachowań pasożytów i potrzebę dalszych badań w celu zrozumienia specyficznych mechanizmów wykorzystywanych przez te przywry do manipulowania mózgami mrówek. Chociaż ludzie mogą czasami zostać zarażeni przywrą lancetową, infekcje te są rzadkie, a ludzie są przypadkowymi żywicielami.

