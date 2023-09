Pasożytnicze robaki manipulują mrówkami, aby wspinać się na źdźbła trawy

Ostatnie badania wykazały, że robaki pasożytnicze, w szczególności przywry lancetowate, mają zdolność manipulowania mrówkami tak, aby wspinały się po źdźbłach trawy, a następnie schodziły z powrotem, gdy zrobiło się zbyt gorąco. Robaki te mają złożony cykl życiowy, który polega na zjadaniu ich przez większe zwierzęta w celu kontynuowania cyklu reprodukcyjnego.

Przywry lancetowate żyją głównie jako dorosłe osobniki wewnątrz krów lub innych pasących się przeżuwaczy. Aby jednak dotrzeć do ostatecznego żywiciela, przechodzą przez szereg etapów. Jaja robaków są wydalane przez krowy i trafiają do trawy, gdzie są zjadane przez ślimaki. Wewnątrz ślimaków robaki osiągają stadium larwalne i rozmnażają się bezpłciowo. Ślimaki reagują na inwazję, tworząc wokół robaków cysty, które następnie są wydalane w postaci kulek śluzu. Mrówki nieświadomie zjadają te kulki śluzu wraz z larwami robaków.

Wewnątrz mrówki larwy rosną i migrują do żołądka mrówki, a jedna larwa przedostaje się do mózgu mrówki i przejmuje kontrolę. Następnie manipuluje się zarażoną mrówką, aby wspięła się na szczyt źdźbła trawy i chwyciła się go, co czyni ją łatwym celem dla wędrujących przeżuwaczy, które w sposób niezamierzony zjadają mrówkę i pasożyty. Po wejściu do żywiciela końcowego robaki osiągają wiek dorosły, przemieszczają się do wątroby, żerują, łączą się w pary i składają jaja, rozpoczynając cykl od nowa.

Naukowcy z Wydziału Nauk o Roślinach i Środowisku Uniwersytetu w Kopenhadze przeprowadzili badanie, aby lepiej zrozumieć zachowanie zakażonych mrówek. Zaobserwowali ponad 1,000 zakażonych mrówek w lasach Bidstrup w Danii przez 13 kolejnych dni. Badanie wykazało, że temperatura odgrywała znaczącą rolę w zachowaniu mrówek. W chłodne dni mrówki pozostawały głównie na trawie, podczas gdy w cieplejsze dni wracały na dół i wracały do ​​normalnych zajęć. Sugeruje to, że robaki manipulują mrówkami w nocy i we wczesnych godzinach porannych.

Badanie podkreśla złożoność i wyrafinowanie tych pasożytów oraz to, jak mało wciąż o nich wiemy. Konieczne są dalsze badania, aby odkryć specyficzne mechanizmy umożliwiające przywrom manipulowanie mózgiem mrówki. Chociaż ludzie mogą czasami zostać zarażeni tymi robakami, infekcje są rzadkie, a ludzie są przypadkowymi żywicielami.

Źródło: The Guardian