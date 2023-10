Wybielanie koralowców znalezione na nieoczekiwanych głębokościach Oceanu Indyjskiego

By

Naukowcy z Uniwersytetu w Plymouth dokonali zaskakującego odkrycia dotyczącego blaknięcia koralowców na Oceanie Indyjskim. Znaleźli dowody blaknięcia koralowców do 90 metrów (295 stóp) pod powierzchnią, czyli do głębokości, które wcześniej uważano za odporne na ocieplenie oceanów. Badanie opublikowane w Nature Communications wykazało, że aż 80 procent raf w niektórych obszarach dna morskiego zostało uszkodzonych przez rosnącą temperaturę oceanów.

Tradycyjnie uważano, że głębsze koralowce są odporne na ocieplenie oceanu, ponieważ uważano, że chłodniejsze wody, w których żyją, pozostają stosunkowo stabilne. Badanie to wykazało jednak, że tak nie jest, co potencjalnie naraża rafy położone na podobnych głębokościach na całym świecie na ryzyko zmian klimatycznych.

Do zbadania tego zjawiska zespół badawczy wykorzystał połączenie monitorowania in situ, działania robotów podwodnych i danych oceanograficznych generowanych przez satelity. Odkryli, że nawet gdy temperatura powierzchni pozostaje stabilna, znaczny wzrost temperatury pod powierzchnią ma wpływ na koralowce głębinowe. To głębinowe blaknięcie miało miejsce nawet wtedy, gdy płytsze rafy nie wykazywały żadnych oznak uszkodzeń.

Chociaż badanie wykazało, że części rafy powróciły do ​​stanu pierwotnego, gdy badacze powrócili w 2020 i 2022 r., odkrycia nadal budzą niepokój. Oczekiwano, że koralowce mezofotyczne, znalezione na głębokości od 100 do 490 stóp pod powierzchnią, łagodzą szkody ekologiczne spowodowane blaknięciem koralowców w płytkich wodach w wyniku ocieplenia oceanu. Jednak te koralowce są obecnie również zagrożone.

Wpływ zmian klimatycznych na oceanografię regionu wzmacniają naturalnie występujące cykle, takie jak El Nino i dipol na Oceanie Indyjskim. Naukowcy podkreślają pilną potrzebę poszerzenia naszej wiedzy na temat wpływu tych zmian na te środowiska, o czym obecnie mamy ograniczoną wiedzę.

