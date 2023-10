Niedawne badanie opublikowane w Earth-Science Reviews rzuca nowe światło na wyginięcie fauny i flory Malvinoxhosan, starożytnej grupy zwierząt wodnych, które niegdyś zamieszkiwały superkontynent Gondwanę. Przez prawie dwa stulecia przyczyna ich zniknięcia pozostawała tajemnicą, ale teraz badacze uważają, że odkryli prawdę. Palec winy wskazuje wprost na zmianę klimatu.

Gondwana, która obejmowała część dzisiejszej Afryki, Ameryki Południowej, Australii, Antarktydy, subkontynentu indyjskiego i Półwyspu Arabskiego, była położona w pobliżu bieguna południowego. W ciągu 5 milionów lat poziom mórz otaczających Gondwanę stopniowo się obniżał, co ostatecznie doprowadziło do wyginięcia fauny i flory Malvinoxhosan.

Ponowna analiza setek skamieniałości i zbadanie właściwości geologicznych skał, w których je znaleziono, badaczom udało się ułożyć harmonogram wydarzeń. Skamieniałe warstwy fauny i flory Malvinoxhosan odpowiadają niewielkim spadkowi poziomu morza, co okazało się być „dymiącym pistoletem” wywołującym te zdarzenia wymierania. Zmiany klimatyczne spowodowane spadkiem poziomu morza zakłóciły prądy oceaniczne, wpływając na procesy oceaniczne wokół bieguna południowego.

Uważa się, że fauna i flora Malvinoxhosan ewoluowała, aby przetrwać w chłodniejszych wodach, nie była w stanie przystosować się do zmian klimatycznych wynikających z zakłóceń w prądach oceanicznych. W rezultacie zastąpiono je gatunkami morskimi, które łatwiej przystosowują się do warunków pogodowych, dobrze przystosowanymi do cieplejszych wód.

To wymieranie miało niszczycielski wpływ na ekosystem wokół bieguna południowego, prowadząc do załamania różnorodności biologicznej, które trwa do dziś. Wyniki badania mają szersze implikacje i stanowią ostrzeżenie dotyczące wrażliwości środowisk i ekosystemów polarnych na zmiany poziomu morza i temperatury.

W obliczu obecnego kryzysu różnorodności biologicznej badanie to podkreśla wrażliwość ekosystemów na zmiany klimatyczne wywołane działalnością człowieka. Stanowi wyraźne przypomnienie, że wszelkie nieodwracalne zmiany, których dokonamy dzisiaj, będą miały trwałe i dalekosiężne konsekwencje dla naszej planety.

FAQ

P: Czym jest Gondwana?



O: Gondwana była superkontynentem, który istniał około 420 milionów lat temu i obejmował części Afryki, Ameryki Południowej, Australii, Antarktydy, subkontynentu indyjskiego i Półwyspu Arabskiego.

P: Jaka była fauna i flora Malvinoxhosan?



Odp.: Biota Malvinoxhosan była starożytną grupą zwierząt wodnych, które żyły w wodach otaczających Gondwanę. Składał się głównie z trylobitów, ramienionogów podobnych do małży, mięczaków i szkarłupni.

P: Co spowodowało wyginięcie fauny i flory Malvinoxhosan?



Odp.: Stopniowy spadek poziomu mórz zakłócił prądy oceaniczne wokół bieguna południowego, powodując zmiany klimatyczne, do których nie była w stanie przystosować się fauna i flora Malvinoxhosan, co ostatecznie doprowadziło do ich wyginięcia.

P: Co te badania mówią nam o obecnych zmianach klimatycznych?



Odpowiedź: Badanie podkreśla wrażliwość środowisk i ekosystemów polarnych na zmiany poziomu morza i temperatury. Przypomina o nieodwracalnych konsekwencjach zmian klimatycznych wywołanych działalnością człowieka dla różnorodności biologicznej.

P: Czy ekosystem wokół bieguna południowego może odzyskać swój historyczny poziom różnorodności biologicznej?



Odpowiedź: Ekosystem nie odbudował się w pełni od czasu wyginięcia, co sugeruje, że utrata różnorodności biologicznej spowodowana zniknięciem fauny i flory Malvinoxhosan miała trwałe skutki.